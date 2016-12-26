26 Aralık 2016 Pazartesi
Ana Sayfa / AKILLI TELEFONLAR / LG Stylus 3’ü Duyurdu!
LG Stylus 3’ü Duyurdu!
LG Stylus 3’ü Duyurdu!

LG Stylus 3’ü Duyurdu!

Atılay Aşkale Canlı Yorum

LG’nin yeni telefonu Stylus 3 olacak. Firma; yeni telefonunu duyurdu. Yeni modelle ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.

LG Stylus 3’ü Duyurdu!
LG Stylus 3’ü Duyurdu!

Yeni Model Şu Özelliklere Sahip Olacak:

Telefonda; 1.5 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemciye sahip MediaTek MT6750 yongaseti yer alıyor. 3 GB ana bellek; cihazda kullanılacak.

16 GB dâhili depolama alanına telefon sahip olacak. 5.7 inçlik ekran, Yarı HD: “1280×720” çözünürlüğüne destek verecek.

Ekran başına düşen piksel sayısı yani PPI oranı: “258”. 13 megapiksellik Arka Kameraya; 8 megapiksellik Ön Kamera eşlik ediyor.

Parmak izi Sensörü de telefonda yer alacak. LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2 ve USB 2.0; cihazda yer alan diğer özellikler arasında. 155.6 x 79.8 x 7.4 mm ölçülerindeki telefon; 149 gram ağırlığa sahip.

Google’ın Taşınabilir Cihaz İşletim Sistemi Android 7.0 Nougat; telefonda kullanılacak. Telefonda ayrıca Harici bir Stylus –Kalem– yer alıyor.

Kalem; 18 mm boyutlarında. Yeni yılın -2017- Ocak ayında gerçekleşecek olan CES yani Tüketici Elektroniği Fuarı’nda telefon tanıtılacak. ABD’de telefon; “Stylo” diğer Ülkelerde ise “Stylus” ismiyle satışa çıkacak.

ETİKET

Hakkında Atılay Aşkale

İlgili Haber

Samsung Galaxy A3 (2017) FCC Aşamasında!

Samsung Galaxy A3 (2017) FCC Aşamasında!

Samsung’un 2017 model telefonu Galaxy A3 FCC aşamasında. Cihazla ilgili detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor. ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CAPTCHA

*

PCkoloji Dergi, 'Vatan Bilgisayar mağazalarında ücretsiz olarak dağıtılan teknoloji dergisidir.'
© Copyright PCkoloji Dergi 2016