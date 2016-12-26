LG Stylus 3’ü Duyurdu!

LG’nin yeni telefonu Stylus 3 olacak. Firma; yeni telefonunu duyurdu. Yeni modelle ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.

Yeni Model Şu Özelliklere Sahip Olacak:

Telefonda; 1.5 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemciye sahip MediaTek MT6750 yongaseti yer alıyor. 3 GB ana bellek; cihazda kullanılacak.

16 GB dâhili depolama alanına telefon sahip olacak. 5.7 inçlik ekran, Yarı HD: “1280×720” çözünürlüğüne destek verecek.

Ekran başına düşen piksel sayısı yani PPI oranı: “258”. 13 megapiksellik Arka Kameraya; 8 megapiksellik Ön Kamera eşlik ediyor.

Parmak izi Sensörü de telefonda yer alacak. LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2 ve USB 2.0; cihazda yer alan diğer özellikler arasında. 155.6 x 79.8 x 7.4 mm ölçülerindeki telefon; 149 gram ağırlığa sahip.

Google’ın Taşınabilir Cihaz İşletim Sistemi Android 7.0 Nougat; telefonda kullanılacak. Telefonda ayrıca Harici bir Stylus –Kalem– yer alıyor.

Kalem; 18 mm boyutlarında. Yeni yılın -2017- Ocak ayında gerçekleşecek olan CES yani Tüketici Elektroniği Fuarı’nda telefon tanıtılacak. ABD’de telefon; “Stylo” diğer Ülkelerde ise “Stylus” ismiyle satışa çıkacak.