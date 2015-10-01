LG V10 akıllı telefon özellikleri

LG en yeni akıllı telefonu LG V10’u tanıttı. Yeni LG V10 İkinci Ekran, Çift Ön Kamera ve Manuel Video Modu gibi pek çok inovatif özelliği bünyesinde barındırıyor.

LG Electronics tanıtımını gerçekleştirdiği en son akıllı telefonuyla daha önce hiçbir mobil cihazda görülmemiş multimedya becerilerini de beraberinde getiriyor. V Serisi telefonların ilki olan LG V10, sosyal ağları yoğun kullanan insanlara gerek kullanım gerekse de yaratıcılık açısından zengin bir multimedya deneyimi sağlamak için tasarlandı. LG V10’un sahip olduğu İkinci Ekran, Çift Ön Kamera ve Manuel Video Modu gibi yeni özellikler onu pazardaki diğer rakiplerinden ayırıyor. Tüm bunların yanında yüksek kaliteli paslanmaz çelik ve dayanıklı silikon kaplamasıyla V10, bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan düşme testlerinden de başarıyla geçen az sayıdaki telefonlar arasında yer alıyor.

İkinci Ekran

Akıllı telefon inovasyonunda sınırları zorlayan LG, V10’un 5.7 inçlik QHD IPS Quantum Ekranı’nın üstünde ek olarak başka bir ekrana daha sahip. Bağımsız çalışan İkinci Ekran, V10’un üretkenliğini gösterecek şekilde daima çalışır halde bırakılsa bile pil ömrüne herhangi bir şekilde etki etmiyor. İkinci Ekran, ana ekran kapalıyken hava durumu, saat, tarih ve pil durumunu gösterir şekilde ayarlanabiliyor. Ana ekran açıldığında da İkinci Ekran çok kullanılan uygulamaların kısa yollarının olduğu bir şekle dönüştürülebiliyor. Dahası, V10’da bir film seyrederken ya da oyun oynarken İkinci Ekran size, gelen bir aramayı ya da mesajı ana ekranda herhangi bir engellemeye yol açmadan haber veriyor. Bu bildirimi cevaplamadığınızda o an yaptığınız işi engellemeyeceği gibi cevap vermek isterseniz de sadece oyunu ya da filmi bekletmeniz yeterli oluyor.

Çift Ön Kamera ve Çoklu Görüntü Kaydı

Geniş açılı görseller genelde fotoğrafların köşelerini bozan büyük ve ağır lenslere ihtiyaç duyar. LG V10’un 5MP Çift Ön Kamerası’nın iki ayrı lensi standart 80 derece selfieler ya da 120 derecelik mükemmel geniş açı selfilere uygun olarak kamera sarsıntısı olasılığını artıran kaydırma hareketinin önüne geçiyor. V10, geniş açılı çekim için sahip olduğu gelişmiş yazılım algoritmasıyla birbirinden farklı iki görüş açısına sahip iki farklı lensten gelen görüntüleri birleştiriyor. Bu sayede selfie çubuğu kullanmadan grup selfiesi çekmeyi daha önce olmadığı kadar kolaylaştırıyor. Çoklu görüntü kaydında V10 üzerindeki üç kameradan yararlanarak farklı açılardan görüntü almak mümkün. Kullanıcıların tek yapması gereken ise çekecekleri fotoğraf için gerekli olan versiyonu seçmek ve eklemek.

Video ve Ses Kayıt Becerileri

LG G4’ün fotoğrafla yaptığını LG V10 video çekimi, montajı ve paylaşımı konusunda son nokta olarak kullanıcılarına sunuyor. V10, video için manuel mod sunan ilk akıllı telefon. İlk olarak LG G4’te sabit objeleri fotoğraflamak için ortaya çıkan teknoloji, LG V10’da video çekimlerini gerçekleştirmek için geliştirildi. Manuel Video Mod sayesinde yönetmenlik yapmak isteyenler kolaylıkla çekimleri sırasında enstantane hızı, resim karesi hızı, ISO, beyaz ayarı ve odaklama gibi özellikleri kullanarak profesyonel kalitede videolar yaratabiliyorlar. Videolar HD, FHD veya UHD ve standart 16:9 ya da sinematik 21:9 olarak kaydedilebiliyor.

Profesyonel düzeydeki video ve ses becerilerinin yanı sıra LG V10, video içeriğinin daha iyi görüntü ve sese sahip olması için şu özelliklere de sahip:

Sabit Kayıt: Sarsıntıyı ortadan kaldırmak, hareket halindeyken daha net görüntüler çekmeye yardımcı olmak için daha iyi hale getirilmiş olan elektronik görüntü sabitleyiciden (EIS) yararlanıyor.

Kısa Video Modu: Birçok kısa videoyu birleştirerek tek bir video yaratılabiliyor.

15 Saniye Otomatik Düzenleme: Net olmayan kareleri ve durağan görüntüleri otomatik olarak eleyerek kısa bir video fragmanı yaratılabiliyor.

Hızlı Video Düzenleyicisi: Resim karesi hızını kolayca kırpabilir ya da değiştirebilir ve renk ve arka plan müziği gibi efektler ekleyebilirsiniz.

Hızlı Paylaşım: Kayıt bittiğinde ekranda beliren pop-up, video paylaşımını kolay ve hızlı yapabilmeniz için popüler sosyal ağların seçeneklerini gösteriyor.

Ses İzleme: Video kaydı sırasında üç mikrofonun hassaslığını çok daha doğru olarak ayarlayabilir ve belli bir yönden gelen sesi öne çıkarmak için doğrudan kayıt becerisini içeren ses girişini izleyip kontrol edebilirsiniz.

Rüzgar Sesi Filtresi: Dış çekim sırasında yüksek kaliteli ses için rüzgar sesini kaldırabilirsiniz.

LG V10, LG’nin alternatif depolama seçeneği sağlama geleneğini microSD kart haznesiyle devam ettiriyor. 2TB’a kadar kartlarla uyumlu olan V10, kullanıcıların istedikleri kadar 4K video çekmelerine imkan veriyor. 3,000mAh çıkartılabilen pil ile çekim sırasında pilin azalması durumunda bir başka pil takmanız mümkün oluyor. Ayrıca Qualcomm® Quick Charge™ 2.0 teknolojisiyle de yüzde 50 şarj etmek sadece 40 dakika sürüyor.

Sağlamlık ve Tasarım

LG V10 diğer telefonların kullanılmasının pek mümkün olmadığı durumlarda bile kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Esnek Dura Guard çerçeve, sert düşüş ve yuvarlanmalarda telefonun ekranını rahatlıkla koruyabiliyor. LG V10’un çerçevesinde ise SAE sınıfı 316L paslanmaz çelik malzeme kullanılıyor. Oldukça dayanıklı ve hipoalerjenik özellikli bu malzeme aynı zamanda ameliyat aletleri ve üst sınıf saatlerde de kullanılıyor. Bir telefonun en korunmasız bölümleri kenarları ve köşeleri olmasına rağmen Dura Guard tarafından sağlanan ek koruma, en üst düzey dayanıklılığı garantiliyor.

Ekranın arkasındaki ve altındaki esnek fakat yumuşak Dura Skin, cihaza doğrudan gelecek darbelere karşı da ek koruma sağlamaktadır. Dura Skin’in yumuşak bir dokusuna rağmen çiziklere ve çentiklere karşı en üst düzeyde dayanıklılık sağlıyor. Arka yüzündeki örgü şeklindeki desen ise herhangi bir işle meşgulken bile çok daha güvenli bir kavrama için özellikle tasarlandı. Bağımsız test ve sertifikalama şirketi MET Laboratuarları tarafından test edilen LG V10, 120 cm yükseklikten ve farklı açılardan defalarca yere atılarak yapılan testlerde gösterdiği başarıyla şoklara karşı “MIL-STD-810G Durmaksızın Düşüşe Uygun” sertifikasını aldı.

Mükemmel Müzik ve Ses

LG V10 gelişmiş bir multimedya akıllı telefonu olarak sınıfının en iyisi ses özelliklerine sahip olması amacıyla tasarlandı. LG V10’un sahip olduğu 32 bit Hi-Fi DAC’in üreticisi ESS Technology, profesyonellere yönelik yüksek performanslı ses ürünleri tasarımcısı olarak tanınıyor. LG V10 otomatik olarak bağlanabilecek cihazları belirliyor ve kişiselleştirilebilen ses kontrol seçenekleri sunuyor. LG V10, Qualcomm Technologies TruSignal™ anten gücünü artırma teknolojisinden faydalanan ilk ticari cihaz olarak; telefon nasıl tutulursa tutulsun daha az ulaşılamayan arama, daha hızlı veri ve daha iyi bir arama kalitesini her seferde sağlayabilecek şekilde sinyal gücünü en iyi hale getirmek üzere tasarlandı.

Erişim ve Güvenlik

Popüler Knock Code’un yanı sıra LG V10 akıllı telefon kilidini ve ekranı eş zamanlı olarak açan parmak izi sensörü özelliğine de sahip. Sensör aynı zamanda ABD’de Android Pay’le çalışarak satın alma işlemlerini olabildiğince hızlı ve kolay hale getiriyor.

LG Electronics Mobil İletişim Bölümü Başkanı ve CEO’su Juno Cho, LG V10’un en baştan beri paylaşım ekosistemine göre bir multimedya akıllı telefonu olarak tasarlandığını belirtiyor. Juno Cho, “LG G4, kullanıcılarıyla buluşana kadar birçok kişiden tatile çıkarken ya da dışarıdayken ayrı bir kamera olmadan rahat edemediklerini duyduk. Umuyoruz ki V10, LG G4’ün fotoğraf için yaptıklarının aynısını video alanında gerçekleştirecek” şeklinde konuştu.

LG V10’un Türkiye’de Kasım ayı içinde satışta olması planlanıyor.

İşte Teknik Özellikleri:

İşlemci: Qualcomm® Snapdragon™ 808

Ekran: Ana Ekran: 5.7-inç QHD IPS Quantum Ekran (2560 x 1440/513ppi) \ İkinci Ekran: 2.1-inç IPS Quantum Ekran (160 x 1040/513ppi)

Bellek: 4GB LPDDR3 RAM / 64GB eMMC ROM / microSD (2TB’a kadar)

Kamera: Arka: 16MP, F1.8 Diyafram/OIS 2.0 \ Ön: 5MP İkili Lens (80o Standart Açı/120oGeniş Açı)

Pil: 3,000mAh (çıkarılabilir)

İşletim Sistemi: Android 5.1.1 Lollipop

Boyut: 159.6 x 79.3 x 8.6mm

Ağırlık: 192g

Ağ: LTE-A Cat. 6

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a , b, g, n, ac / Bluetooth 4.1 / NFC / USB 2.0

Renk: Uzay Siyahı / Lüks Beyazı / Modern Bej / Okyanus Mavisi / Opal Mavisi