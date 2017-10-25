LinkedIn’in kullanıcılarına mesajlaşırken karşıdaki kişinin sorularını anlayıp otomatik kısa cevaplar üretmesini sağlayan “Smart Replies” yani “Akıllı Cevaplar” özelliğini getiriyor.

LinkedIn InMail arayüzüne, özellikle de zamanın değerli olduğunu düşünen kullanıcıları için, mesajlaştığınız kişinin sorularını veya yazdıklarını anlayarak otomatik cevaplar üreterek, hızlı mesajlar yazmanızı sağlayan “Smart Replies” yani “Akıllı Cevaplar” özelliğini getiriyor. Bugünden itibaren kullanıma başlanan uygulama da şimdilik sadece İngilizce yazışmalarda kullanılabiliyor.

Google’ın Gmail’inde de bulunan aynı isimli özellik, aslında benzeriyle aynı şekilde okuduğunuz mesaja karşılık olarak 3 öneri veriyor. Ancak Gmail’dekinin aksine bir mesajlaşma arayüzüne dahil olduğu için karşının her mesajına karşılık size sürekli olarak 3 adet öneri veriyor. Bu sayede karşıdakinin yazdıklarını okuduysanız, eğer vereceğiniz cevap kısaca bir “Tamam” ya da ” Harika, teşekkürler” ise tek bir tuşla bu cevabı verebiliyorsunuz.

Özellik hem mobil uygulamaya hem de masaüstü siteye getirilmiş durumda. Bu arada “Smart Replies” özelleştirilebiliyor ve sürekli yazışmalarla öğreniyor. Yani kullandıkça öğreniyor ve yetersiz kaldığı yerde otomatik cevapları kendiniz de belirleyebiliyorsunuz.