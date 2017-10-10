Havacılık sektörünün en önemli isimlerinden Lockheed Martin, uzay taşımacılığı adına ciddi yatırımlar yapıyor ve bu konuda çok ciddi planları var gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta Uluslararası Uzay Kongresi’nde (International Astronautical Congress) bir etkinlik düzenleyen Lockheed Martin, büyük Mars planlarını ilk kez detaylandırdı.

Mars’a insan indirmek için tıpkı NASA gibi 2030’lu yılları işaret eden şirket, Kızıl Gezegen’e giden yolda iki aşamalı bir plana sahip. Çalışmalarını bu konuda NASA ile birlikte yürüten Lockheed Martin, dev uzay istasyonunu 2028 yılında Mars’ın yörüngesine yerleştirmeyi planlıyor. İstasyonun inşası ise yeryüzünde değil uydumuz Ay’da olacak.

Tabi işin belki de en zorlu kısmı uzay istasyonunun Kızıl Gezegen yörüngesine yerleştirilmesinden sonra başlayacak. Zira tüm bu planların nihai hedefi hepimizin de çok iyi bildiği gibi Mars’a bir insan indirmek. Lockheed Martin, ilk ‘Marslı’ların 2030’lu yılların başlarında uzay istasyonuna gönderileceğini ve sonrasında uzay istasyonundan ayrılıp Kızıl Gezegen yüzeyine iniş yapacağını söylüyor.

Şirketin “planın ikinci aşaması” olarak nitelendirdiği bu kısım yukarıdaki temsili görselde gördüğümüz tekrar kullanılabilir uzay aracı yardımıyla gerçekleştirilecek. 4 kişilik taşıma kapasitesine sahip olan bu iniş aracı, yörüngedeki uzay istasyonundan ayrılıp üzerindeki iticiler yardımıyla yüzeye iniş yapacak. Astronotlar sonrasında yine aynı uzay aracıyla sadece yakıtını yenileyerek yüzeyden tekrar uzay istasyonuna gidebilecekler.