Logitech G410 Atlas Spectrum RGB Oyuncu Klavyesi

Belki rakamları yazarken daha kolay oluyor ya da hesaplamalarınızı daha rahat yapıyor olabilirsiniz, ancak oyun oynarken numerik klavyenin herhangi bir işe yaramadığını itiraf etmek zorundasınız. Tabi bir de laptopta oyun oynayan bir neslin de varolduğunu da hatırlatalım. Demek istediğim, daha küçük klavyeler artık tercih meselesi olmaya başladı. Görünüşe göre Logitech de bu kullanıcıları düşünerek G410’u üretmiş.

G410 aslında büyük kardeşleri G810 ve G910’la neredeyse aynı özelliklere sahip. Hatta G910’un küçük hali diyebiliriz. Klavyenin asimetrik bir yapısı var. Sol tarafta rahat taşınma için bir tutma bölümü yapılmış. Alt kısmı ise çıkıntılı yapısıyla bilek desteği de sunuyor. Ancak üründe herhangi bir medya kontrolü bulunmuyor. Bunun dışında oyun modu tuşu ve ışık açma/kapama tuşu mevcut. Üst kısımda ise G910’da da bulunan ve telefonunuzu dik konumda yerleştirmenizi sağlayan Arx alanı bulunuyor. G410 tek ve örgüsü olmayan bir USB kabloyla bağlantısını sağlıyor.

G410, Logitech’in yeni tuş anahtarı Romer-G’yi kullanıyor. Bu tuş anahtarı için Cherry MX kahverengi’ye benziyor diyebiliriz. Tuşlar tamamen sessiz. Tuşlar tamamen RGB aydınlatmalı ve istediğiniz şekilde programlanabiliyor. Logitech Oyun Yazılımı üzerinden farklı oyunlara farklı profiller uyarlayabiliyor ya da hazır efektlerden birini kullanabiliyorsunuz. Ayrıca üçüncü parti bir yazılım olan Aurora’yı kullanabilir, farklı oyunlar için dinamik RGB aydınlatma sahibi olabiliyorsunuz. Denemeye değer.

Atlas Spectrum’un belki de olmasını istediğimiz ancak bulamadığımız özelliği ise tuşların programlanabilir olması. Maalesef tuşları programlayamıyorsunuz. Ancak zaten tuş programlama gibi bir derdiniz yoksa, G410 sizin için bir sıkıntı yaratmayacak.

G410’un numerik klavyesi olmaması bir eksik gibi görünse de aslında büyük bir artı. Masanızın üzerinde fare – klavye uzaklığını kısaltıyor. Ayrıca masanızda daha fazla alan sahibi oluyorsunuz. Alanınız zaten darsa G410 ideal bir kullanım sunuyor.

Tüm bu nedenlerden dolayı, küçük 1-2 eksiğine rağmen Logitech G410 Atlas Spectrum başarılı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.