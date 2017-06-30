Logitech G810 Orion Spectrum RGB Oyuncu Klavyesi

Oyuncu klavyesi denince akla şaşalı, keskin hatlara sahip bir klavye gözler önüne geliyor olabilir. Ancak işin “oyuncu” kısmı görünüşte değil, kullanışlılıkta yer alıyor. Logitech G810 Orion Spectrum da işin arka kısmındaki önemli ayrıntılara önem veriyor.

Öncelikle klavyenin tasarımından bahsedelim. Görünüşte oldukça sade bir yapıya sahip olan G810, yan kısımlarında parlak siyah, genel dizayn anlamında da mat siyah plastik bir kasaya sahip. Kasanın numerik klavyesinin üzerinde medya oynatım tuşları, ses ayarı için bir silindir, ses kesme, ışık ve oyun modu tuşları bulunuyor. Sol üstte ise büyük ve RGB olarak ışıklandırılan “G” logosu yer alıyor. Klavye, bir adet örgü kaplı USB kablo ile bağlanabiliyor. Genel tasarımda ise herhangi bir bilek desteği özelliği yer almıyor. Tüm bu yapısıyla birlikte G810, performans odaklı bir oyuncu klavyesi olarak öne çıkıyor.

Oyuncu klavyelerinde kullanılan özel tuş anahtarları için bu klavyedeki seçim, G910 ve G410’da olduğu gibi Logitech’in kendi üretimi Romer-G mekanik anahtarları olmuş. Bu tuşlar için “biraz daha yumuşak Cherry MX kahverengi” benzetmesi yapabiliriz. Tuşlar oldukça sessiz, ancak yazı yazarken -ki bu inceleme G810 ile yazıldı- verdiği tepki yeterince tatmin edici değil.

Gelelim yazılım kısmına. G810, Logitech’in diğer tüm oyuncu aksesuarları gibi Logitech Oyun Yazılımı ile çalışıyor. Bu yazılımla birlikte belli tuşları yeniden programlayabiliyor, oyunlara özel profiller atayabiliyor ve G810’un RGB arka aydınlatmasını istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. G810’da herhangi bir ayrılmış makro tuşu olmadığı için, F tuşlarını makro tuşu olarak atamanız mümkün.

Belki de G810’un oyuncular tarafından tercih edilme sebeplerinden ilki, tamamen RGB olan bir aydınlatmaya sahip olması. Aydınlatma birden fazla eğlenceli seçeneğe sahip. İster gökkuşağı şeklinde bir taraftan diğerine akmasını sağlayabiliyor, isterseniz de bastığınız tuşların belli renklerde yanmasını sağlayabiliyorsunuz. Belli oyunlara göre istediğiniz şekilde bir aydınlatma oluşturmanız da mümkün. Logitech Oyun Yazılımı’ndan yapabildiğiniz bu ayarlara ek olarak, üçüncü parti bir yazılım olan Aurora’yı da indirebilir, farklı oyunlar için dinamik arka aydınlatma oluşturabilirsiniz. Örneğin CS:GO oynarken F tuşları %100 canda yeşil yanarken, hasar aldığınızda F12’den başlayarak F1’e kadar kırmızı yanıyor, numerik klavye bomba kurulduğunda bombanın sinyaline göre kırmızı olarak yanıp sönüyor. Bu ve bunun gibi özellikleri programlamak Logitech’in kendi yazılımıyla mümkün değil, o yüzden eğer bir G810 alacaksanız, Aurora’yı da denemenizi tavsiye ediyorum.

Genel anlamda performans odaklı üretilen Logitech G810 Orion Spectrum, çok abartılı işlevlere gerek duymayan oyuncular için RGB aydınlatmalı mükemmel bir çözüm sunuyor. Ürünün Türkçe olmasının da büyük bir artı olduğunu ekleyelim