Çin’de düzenlenen League of Legends Dünya Şampiyonası’nda grup aşamasının sonuçlanmasıyla çeyrek finalde mücadele edecek 8 takım belli oldu. 19-22 Ekim tarihleri arasında oynanacak maçlarda sırasıyla Longzhu Gaming ile Samsung Galaxy, SK telecom T1 ile Misfits Gaming, Royal Never Give Up ile Fnatic ve Team WE ile Cloud 9 karşı karşıya gelecek.

Çekilen kurada Dünya Şampiyonası grup aşamasının en zorlu grubuna düşen 1907 Fenerbahçe Espor; geçtiğimiz yıl Dünya Şampiyonası’nda final oynayan Samsung Galaxy, Çin’in en iyi takımlarından Royal Never Give Up ve Avrupa şampiyonu G2 Esports ile karşı karşıya gelmişti. Sarı-lacivertli ekip zorlu rakipleri karşısında oynadığı maçlarda üstünlüğü defalarca ele geçirmeyi başarsa da grubundan çıkamayarak şampiyonaya veda etti.

Dört gün boyunca 5 maçlık seriler halinde oynanacak çeyrek final karşılaşmaları, 19 Ekim’den itibaren her gün saat 11.00’da başlayacak. Maçlar Riot Games Türkiye Twitch (http://tr.twitch.tv/ riotgamesturkish) ve LoLespor YouTube (http://www.youtube.com/ LoLespor) kanallarından, Türkçe anlatımlar ve profesyonel yorumcular eşliğinde canlı olarak yayınlanacak.