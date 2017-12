Microsoft’un görme engellilere yardımcı olmak için çıkardığı iOS uygulaması olan Microsoft Seeing AI, artık el yazısı da okuyabilecek. San Fransisco’da düzenlenen yapay zeka zirvesinde konuşan Microsoft yetkilileri yeni gelecek güncellemeyle Seeing AI, el yazılarını da okuyabilecek.

Verilere göre Seeing AI uygulamasının indirme sayısı 100 bini geçti. Gelen geri bildirimlerden de memnun olduklarını belirten şirket, uygulamayı 35 ülkeye daha açacaklarının müjdesini verdi. Adı geçen ülkeler arasında AB üyeleri ülkeler de bulunuyor.

Yeni gelen özelliklerle birlikte Seeing AI, daha fazla para birimini tanıyacak. Amerikan doları dışında İngiliz sterlini, Kanada doları ve euro da Seeing AI’ın tanımlayabildiği para birimleri arasına katıldı. Rehber sesinin konuşma hızının da ayarlanabildiği yeni güncellemeyle Seeing AI’ya ek olarak bir de el yazısı okuma özelliği geldi. Son olarak Microsoft’un iOS uygulaması olan Seeing AI için Android sürümüne de geleceği hakkında bir açıklama yapılmadı.