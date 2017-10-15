Microsoft, çalışanlarının keyifli vakit geçirebilmeleri için Redmond’daki yerleşkesinin sınırları içine ağaç evler inşa etti. Bu evlerden biri ABD’nin kuzeybatısının karakteristik ağaçlarından birine yerleştirilirken, yerden 3.6 metre yükseklikte olan bir diğer ağaç ise karbonlaştırılmış ahşap duvarlara ve yüksek bir tavana sahip.

Yazılım devi toplamda üç adet ağaç ev inşa etti. Bunlardan ikisinin üzeri açıkken, birinde çalışanlara üstü kapalı bir dinlenme alanı bulunuyor. Üstü kapalı ağaç evin de kısa bir süre içinde tamamlanması öngörülüyor. Çalışanların kullanabileceği toplantı odaları da bulunan ağaç evlerde rahatlıkla işlerin yürütülebileceği başka alanlar da mevcut. Ağaçların tasarımı Pete Nelson ‘a ait. Ağaç evlerin 20 yıl boyunca kullanılması planlanıyor

Ağaç evlerde suya dayanıklı banklar, elektrik girişlerini saklayan kapaklar, paslanmaya karşı dayanıklı sallanan sandalyeler, şömine, ahşap gölgelikler ve kablosuz ağ bağlantısı bulunuyor. Acıkanlar açık oturma alanı bulunan kafeteryada veya bir yük konteynerine yerleştirilen barbekü restoranında karınlarını doyurabiliyor.