Microsoft Edge uygulaması sonunda iOS’a da geldi.

Mobil platformu diğer firmalara kaptıran Microsoft, bu platformlarda varlık gösterebilmek için kendi uygulaması olan Microsoft Edge İnternet tarayıcısını Android’den sonra İOS’a da getirdi.

Microsoft, son aylarda hem Android hem de iOS için Office paketinin yanı sıra diğer uygulamalarını da iOS ve Android’e getirdi.

Bununla beraber, Microsoft, Edge’le Safari’ye alternatif olmak istiyor. Tüm bilgileriniz için diğer platformlarla senkronize edilebilir. Edge’de entegre bir QR kod okuyucu ve sesli arama özelliği de mevcut.