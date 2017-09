Yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan ve dünyaya teknoloji ihraç eden bir Türk firması olan Elektronet A.Ş. tarafından geliştirilen ve üretilen Milli ATM, halihazırda 7 ülkede kullanılıyor. ABD dahil bir çok ülke, geleneksel ATM’leri rafa kaldıracak olan Milli ATM için sıraya girmiş durumda. Birleşik Arap Emirlikleri’nde ehliyetlerin yarısı, araç ruhsatlarının tamamı bu cihazlarda basılıyor ve vergilerin yarısı bu makinede tahsil ediliyor. Üstelik firma, sadece teknoloji ihraç etmiyor, cihazların operatörlüğünü de üstlenerek yapılan her işlemden yüzde 10 ile 30 arasında hizmet ücreti almaya devam ediyor.

Milli ATM, 6 Ay İçinde Türkiye’de Kullanılmaya Başlanacak…

Milli ATM’yi geliştiren ve üreten Elektronet İcra Kuru Başkanı Can Yanyalı, geleneksel ATM’lerin teknik gelişmeleri ve müşterilerin artan isteklerini karşılamakta yetersiz kaldığına dikkat çekiyor ve şöyle devam ediyor: “Son 30 yıldır aynı ATM’ler üretiliyor. Para alıyor, para veriyor. Bizde de durum çok farklı değil, ATM’ler sadece bankacılık işlemleri için kullanıyor. Oysa yüzlerce işlem gerçekleştirmek mümkün. Milli ATM ile bu önyargıyı kırdık. Kuruluşumuzdan bu yana ATM’ler için 20 milyon dolar yatırım yaptık. Elektronet olarak 300’ü yurtdışında 1.000 patente sahibiz ve 20’den fazla ülkeden mühendisle çalışıyoruz. Türk mühendislerin dünyadaki meslektaşlarından bilgi olarak hiçbir eksiği yok. Hatta risk alma kabiliyetleri çok yüksek, her zaman yapacaklarına inanıyorlar ve çoğu zaman da bunu başarıyorlar. Ekonomi Bakanlığımızın destekleri ile Milli ATM’miz, altı ay içinde Türkiye’de de kamu kurum ve bankalarında kullanılmaya başlanacak. Vakıfbak ile görüşmelere başladık, bir cihaz kuruyoruz 6 ay kadar bir test sürecimiz olacak. Bizim için öncelik kamu, onlar Milli ATM’ye öncülük ediyor” dedi.

Neden onlarca farklı ATM’den işlem yapıyoruz?..

Her bankanın kendi ATM’sine sahip olması, bakım ve güvenlik konularında hizmet alması gerektiği için ciddi bir maliyet getiriyor ve bu maliyet de vatandaşa yansıyor diyen Can Yanyalı, Dünyada ATM Operatörlüğü sistemi uygulanmaya başlandı. Bu sistemde bankaların ATM sahibi olmasına gerek yok. Böylelikle bakım ve güvenlikle ilgili maliyetler ortadan kalkıyor. Sistem tüm bankaların ve kurumların aynı ATM’leri kullanmasına olanak sağlıyor. Bankaların her mahalleye bir ATM kurmaları sürdürülebilir bir sistem değil. Üstelik teknoloji sürekli geliştiği için yenilenmesi de gerekiyor. Neden onlarca farklı ATM’den işlem yapıyoruz? İşlemleri aynı makinede yapmamızın önünde hiçbir engel yok. İlgili kurumun entegrasyonu yeterli. Bu hem bankalara hem de vatandaşlara hem büyük kolaylık sağlıyor. Biz Elektronet A.Ş. olarak Türkiye’nin ATM Operatörü olmaya adayız” dedi.

Türkiye’de 50 bin civarında ATM var ve pazar yılda yüzde 10 büyüyor…

Türkiye’de yeni ATM’lerin öncülüğünü yapan Elektronet’in şu anda Türkiye’de 6 bin ATM’si var. Bu yıl 3 bin civarında üretim yapmayı hedefliyorlar. Türkiye pazarından yüzde 10 pay alıyorlar. Türkiye’deki pazarın yüzde 90’lık kısmı 2 yabancı firmanın elinde. ABD’nde ise bugün itibariyle 500.000 bin ATM var. Dünya üzerinde kişi başına en çok ATM’nin düştüğü ülke ABD. ABD’deki 500.000 bin ATM’nin hiçbiri bankalara ait değil, hepsi bağımsız özel yatırımlar.