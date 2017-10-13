Mobil dönüşüm, dünyanın en önemli sosyal dinamiklerinden biri olarak kabul ediliyor. Yaşamın günlük akışına entegrasyonunu tamamlayan; pazarlamadan iletişim dünyasına, haberleşmeden tüm sektörlerde iş yapış şekillerine her noktada alışkanlıkları değiştiren ve hayatın yeni normallerini oluşturan mobil dönüşümün geleceğinde bizleri neler bekliyor?

50 ülkede, 800 üye ile faaliyet gösteren ve mobil dönüşüm konusunda en önemli fikir önderleri arasında yer alan MMA’in (Mobil Pazarlama Birliği / Mobile Marketing Association) Türkiye oluşumu, bu yıl dördüncüsünü düzenlediği MMA Forum İstanbul, dünyayı değiştiren, ekonominin, iletişimin ve pazarlamanın yeni rotasını belirleyen bu dinamiğin bugününü ve yarınını, fikir önderi konuşmacılardan dinleme fırsatı sunuyor.

Etkinlikte, mobil pazarlamanın finans, turizm, sadakat programları, alışveriş ve tüketim, yaşam stil alanlarına kattığı değer anlatılacak. Augmanted Reality, Virtual Reality, Dijital Kimlik, Nesnelerin İnterneti ve Giyilebilir Teknolojiler gibi, artık hayatın tam içinde yer alan teknolojilerin, mobil pazarlama ile nasıl kullanıcı deneyimine dönüştüğüne örnekler verilecek.

MMA EMEA Bölge Direktörü Chris Babayode, mobilin reklam harcama rakamlarındaki payıyla ilgili gelişme ve öngörüleri, SMOX (Çapraz Pazarlama Verimliliği / Cross Marketing Effectiveness) araştırma raporu ve pazarlama nitelik ve ölçümlemesine yeni bir bakışla değerlendirecek. SMOX araştırma raporu, mobil pazarlamaya ve geleneksel pazarlama kanallarına yapılan reklam yatırımlarının ekonomik değerini, gerçek kampanyalardan elde edilen somut verilerle karşılaştırıyor.

Mobil Dönüşümün Liderleri

MMA Türkiye Forum İstanbul, Mobil dönüşümün gücünü simgeleyen %100 Mobil sloganı ile 25 Ekim 2017 günü, Swissotel The Bosphorus’da gerçekleşecek. Etkinlik, Alpha.One, Adcolony, Akbank, PlanB Media, Performics Turkey, Hopi, Adjust, Google, Doğuş Yayın Grubu, Garanti Bank, AppsFlyer, Alametifarika, Sütaş, Dominos, İşbank, MMA, Nielsen, LinkedIn, Yapı Kredi, App Annie gibi Dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen finans kuruluşlarından, pazarlama markalarından, teknoloji ve medya firmalarından, ajanslardan konuşmacıları, mobil dönüşümün liderlerini bir araya getiriyor.

MMA Türkiye Forum İstanbul’un Gecesinde Smarties Ödül Töreni de Gerçekleşecek

MMA Türkiye Forum İstanbul’un gala gecesi ise, bir diğer önemli etkinliğe sahne olacak. MMA’in mobil pazarlama dünyasının inovasyon, yaratıcılık ve başarıyı ödüllendiren, alanda sınırları yeniden tanımlayan, müşterilerine erişim ve etkileşim değeri sağlayan ekip ve yetenekleri yıldızlaştıran Smarties Ödülleri de gala gecesinde gerçekleşecek olan ödül töreninde sahiplerini bulacak. Bu yıl, Türkiye ödüllerinin yanı sıra, Smarties EMEA 2017 Ödül Töreni de Türkiye’de düzenlenecek.

Tüketicinin Aklını Okuyamaz Ama Beynin Neler Söylediğini Bilir

MMA Forum İstanbul 2017 – %100 Mobil açılış konuşmasını, bir çok alanda olduğu gibi pazarlama dünyasında da önemi giderek artan Nörobilim (Neuroscience) konusunun önde gelen uzmanlarından Coen Olde Olthof yapacak.

Olthof, şirketi Alpha.One’da bilim insanlarından kurulu bir ekiple insan beyninin içeriğe verdiği tepkileri araştırıyor; ‘Her gün verdiğimiz birçok kararın arkasındaki itici güç nedir? Markalar, ürün ambalajından reklam çalışmalarına, verdikleri mesajın tüketici beyninde nasıl bir tepkiye yol açtığını görebilir, bunu pazarlama ve iletişim kararlarında bir done olarak kullanabilir mi?’ sorularına bilimsel yöntemlerle yanıt geliştiriyor.

Beyin analizi verilerinden yola çıkıp, tüketici davranışları ve ürünlerin pazar performansı üzerine tahminler geliştiren Coen Olde Olthof, pazarlama alanındaki deneyimini, tüketici odaklı Nörobilim uzmanlığı ile örtüştürüyor; şirketlerin daha iyi kararlar almalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Tıbbi cihazların yardımıyla beyin aktivitesinin, göz hareketlerinin ölçümü ile başlayan çalışmalarda, elde edilen bulgular, veri analizleri ve algı modellemeleriyle bir araya getirilip, reklam çalışmaları, iletişim mesajları, hatta ambalaj tasarımlarına verilecek tepkilerin ölçümü için performans bazlı algoritmalar oluşturuyor.

Hayatın içinde Mobil, Mobilin Ekranında Hayat

Etkinlik kapsamında Google’un yeni nesil mobil çözümlerinden LinkedIn’in profesyonel kafa yapısına nasıl hitap ettiğine, Akbank, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi gibi lider finans kuruluşlarının mobil stratejilerinden Puhu TV’nin dijitalden konvansiyonele uzanan serüvenine, Alametifarika reklam ajansının mobil çözümlerinden AdColony’nin mobil videoya getirdiği yeni açılıma, ufuk açıcı pek çok konu ele alınacak.

Güncel dijital reklam reyting ölçümleme yöntemlerinin araştırma kuruluşu Nielsen tarafından sunulacağı MMA Forum İstanbul’da, “Mobil Uygulama Dünyasında Kişiselleştirme ve Performans” konulu bir panel de, bu alanın uzman kuruluşları Adjust, PlanB Media, Performics Turkey ve Hopi yöneticileri ile birlikte paylaşılacak.

Sosyal medya fenomenleri Kaan Sekban ve Sezgin Yılmaz’ın “Sosyal mi, Medyatik mi?” başlıklı katılımlarıyla renk katacakları etkinlikte, mobil uygulama geliştiricisi App Annie’nin “Tüketici Angajmanı Mobil ile Nasıl Büyür” konulu bir sunumu da gerçekleşecek.