Mobil dönüşüm, dünyanın en önemli sosyal dinamiklerinden biri olarak kabul ediliyor. Yaşamın günlük akışından iletişim dünyasına, haberleşmeden tüm sektörlerde iş yapış şekillerine her noktada alışkanlıkları değiştiren ve hayatın yeni normallerini oluşturan mobil dönüşüm, pazarlamanın kodlarını yeniden yazıyor. Gerek yayıncıların, gerek reklamverenlerin bu alana giderek daha fazla önem vermeleriyle, ülkemizde mobil reklam pazarı hızlı bir büyüme gösteriyor. Bu yıl Türkiye’de dijital reklam pazarından 4 kat daha hızlı büyüme kaydeden mobil reklam pazarı, küresel pazarın büyüme hızını da ikiye katladı.

50 ülkede, 800 üye ile faaliyet gösteren ve mobil dönüşüm konusunda en önemli fikir önderleri arasında yer alan MMA’in (Mobil Pazarlama Birliği / Mobile Marketing Association) Türkiye oluşumunun üç yönetim kurulu üyesi, Demirören Medya Reklam Grup Başkanı Levent Dicle, MedyaNet Genel Müdürü Rima Erdemir ve Datawise Yönetici Direktörü Mutlu Doğruak, Webrazzi Summit 2017 bünyesinde MMA Türkiye iş birliğinde gerçekleşen Türkiye’de Mobil Reklam Yatırımları ve Büyüme Fırsatları konulu panelde bir araya geldiler. Levent Dicle moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, mobil reklamcılığın ülkemizde yakaladığı çarpıcı büyüme performansı, güncel verilerle aktarıldı.

Türkiye reklam pazarında geleneksel mecraların son bir yıllık büyüme hızının yüzde 3 olduğunu belirten MedyaNet Genel Müdürü Rima Erdemir, “Dijital mecraların büyümesi yaklaşık yüzde 15 olurken, mobil yüzde 60 ile en büyük büyümeyi gerçekleştirdi” dedi. Facebook’un reklam gelirlerinin yüzde 80’inden fazlasının mobil üzerinden elde ettiğini, Google için de bu rakamın yüzde 60’lar düzeyinde olduğunu belirten ve “Yemek Sepeti’nde siparişlerin yüzde 50’den fazlası, e-ticaret sitelerinde ise ziyaretlerin yüzde 70’i mobilden geliyor. Artık haber ve içerik tüketimi ağırlıklı olarak mobil site üzerinden yapılıyor. Mobilden gelen tüketiciler yüzde 65’in üzerinde. Hatta bazı tematik sitelerde yüzde 80’in üzerinde mobil siteden ziyaret ölçümleniyor” şeklinde konuşan Erdemir, “Biraz gecikme yaşanmış olabilir, ancak yerel yayıncılar yatırımlarını yaptı ve nerdeyse tümünün mobil uyumlu siteleri var. Diğer bir konu da erişim. Reklam verenlere eriştikleri insanların kim olduğunu söylemek zorundayız. Global sosyal medya platformlarında varolan bu özelliği, artık DMP’ler sayesinde premium networklerde de sunabiliyoruz; reklamların kimlere ulaştığını söyleyebiliyoruz” dedi.

Küresel mobil reklam pazarında yüzde 30 büyüme öngörüldüğünü belirten Datawise Yönetici Direktörü Mutlu Doğruak da, “Diğer yandan, dijitalin içinde mobilin payı Türkiye’de yüzde 40’ken dünyada yüzde 60’lara ulaşıyor. Mobil dönüşümün, post dijital çağı başlattığı vurgusunu yapan Doğruak, “Artık kişiye özel mesajı geçtik, ‘ana özel’ mesaj verebiliyoruz. Kişi o an nerede, ne ile ilgileniyor, ne almak istiyor biliyoruz” şeklinde konuştu. Altyapı yatırımları sayesinde, bant genişliği, ölçümleme konusundaki eksiklikler, reklamların yönlendirildiği sitelerin mobil uyumlu olması gibi alanlarda gelişim kaydedildiğini belirten Mutlu Doğruak, “Mobili artık ayrı bir mecra olarak görme devri kapandı. Tüketici her yerden, her cihazdan erişiyor. Satın almayı masaüstü cihazdan gerçekleştiren birinin, öncesinde aynı ürün için mobilden erişim sağladığını takip ederek görebiliyoruz. Bu da mobilin gerçek değerini ve aynı zamanda Cross Device ölçümün önemini ortaya çıkartıyor” şeklinde konuştu.

Panelin kapanış bölümünde mobil uyumlu sitelerin önemine vurgu yapan Rima Erdemir, “Mobil üzerinden kazanılan kullanıcının gittiği yerde iyi bir tecrübe yaşaması çok önemli. Artık tüketiciler çok seçici, siteniz 3 saniyede açılmıyorsa hemen ayrılıyorlar. Tüm markalar mobil dönüşüme öncelik vermeli” dedi.

Mutlu Doğruak da, mobil reklamların gelişim sürecinde reklamcılık sektörüne düşen görevin altını “Tüketiciyi rahatsız edecek formatlar kullanmayalım. Şu an adblock Türkiye’de mobilde yüzde 3 oranında iken, Globalde bu oran yüzde 20’lerde ve büyük bir hızla kullanımı artıyor. Hepimizin bu konuda dikkatli olması lazım” sözleriyle çizdi.

MMA: Mobil Pazarlamanın Öncüsü

Pazarlamanın inovatif gelişimine ve dönüşümüne mobilin gücüyle hız kazandırmak; tüketicilerle

kurulacak daha yakın, daha güçlü ilişkilerin iş hacimlerini büyütmesine katkı sağlamak misyonuyla 50 ülkede, 800 üye ile faaliyet gösteren MMA’in Türkiye oluşumu, 2009 yılından bu yana bu alanda küresel bilgi birikimini ülkemize taşıyor ve 100’e yakın üyesiyle mobilin gelişimine katkı sağlıyor.

Ölçümleme, beceri geliştirme, fikir önderi ve ilham kaynağı olma yoluyla bu pazarda ve ilgili teknolojilerde sürdürülebilir gelişimi hedefleyen MMA Türkiye, bankacılık, tüketici ürünleri, teknoloji, reklamcılık, medya gibi sektörlerin öncü kuruluşlarıyla geniş ve yetkin bir temsil yelpazesine sahip bulunuyor. Araştırma, ölçümleme, eğitim, çalışma örnekleri paylaşımı ve networking çalışmalarıyla Türkiye mobil pazarlama sektörünün çatı yapılanması özelliği taşıyan MMA Türkiye, mobil pazarlamanın ve ilgili teknolojilerin ülkemizdeki gelişimi için çalışıyor.

Mobilin Bugünü ve Yarını, 25 Ekim’de MMA Forum İstanbul’da Konuşulacak

MMA Türkiye’nin, %100 Mobil sloganı ile düzenlenen MMA Forum İstanbul etkinliği, 25 Ekim 2017 günü, Swissotel The Bosphorus’da gerçekleşecek. Etkinlikte, mobil pazarlamanın finans, turizm, sadakat programları, alışveriş ve tüketim, yaşam stil alanlarına kattığı değer anlatılacak. Augmanted Reality, Virtual Reality, Dijital Kimlik, Nesnelerin İnterneti ve Giyilebilir Teknolojiler gibi, artık hayatın tam içinde yer alan teknolojilerin, mobil pazarlama ile nasıl kullanıcı deneyimine dönüştüğüne örnekler verilecek. Ülkemizden ve dünyadan mobil dönüşümün fikir önderlerinden konuşmalar, ilham verici örnekler ve yeni fikirlerle mobil dönüşümün bugünü ve yarını konuşulacak.