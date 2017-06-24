MSI Trident 3 Oyun Bilgisayarı

Bilgisayarlar giderek daha da küçülüyorlar. Özellikle oyun amaçlı kullanılan bilgisayarlarda ise bu turum tam tersi gibi görünebilir. Ancak yine de performanstan ödün vermeden boyutunu küçültmeye çalışan firmalar da yok değil. Özellikle anakart, ekran kartları ve oyun laptoplarıyla son dönemde oldukça popüler hale gelen MSI da bu küçük form faktörlü bilgisayarlarla adından söz ettireceğe benziyor. Firmanın bu alandaki son ürünü ise Trident 3.

Oyun konsolları gibi yatay konumlandırılmış olan Trident 3, şık tasarımının yanı sıra güçlü konfigürasyonuyla da ön plana çıkıyor. 7. nesil Intel i7-7700 işlemci, özel üretilmiş 6GB video belleğe sahip MSI GAMING GTX 1060 ekran kartıyla yeni nesil birçok oyunu uygun bir kalitede oynatabilecek olan Trident 3, bolca barındırdığı USB 3.1 çıkışlarıyla da çevre birimleri konusunda da tecrübesini konuşturuyor. İstendiği takdirde kutusundan çıkan dikey konumlandırma sağlayan standıyla da kullanılabilecek olan ürün, görünüşte asıl amacı sanal gerçeklik başlıklarıymış gibi görünüyor. Bunun bir göstergesi de kutudan çıkan VR-Link kablosu ve ön tarafta yer alan HDMI çıkışı.

Tasarım açısından MSI’ın diğer ürünlerinden aşağıda kalır yanı olmayan Trident 3, ön tarafında yer alan ve rengi ayarlanabilen LED’iyle de oldukça şık bir görüntü sunuyor. Genel olarak kırmızı ve siyah renklerin hakim olduğu ürünün ön tarafı, güç ışığı, mikrofon ve ses girişi, Tip-C USB 3.1, 2 adet Tip-A USB 3.1 ve bir HDMI portu barındırıyor. Bunun dışında ürünün arka tarafında bizi iki farklı alan bekliyor. Biri ürünün ekran kartının tipik çıkışları, diğeri ise anakartına sağladığı USB, Ethernet, HDMI ve VR-Link girişleri. Önde yer alan ve özellikle sanal gerçeklik başlıklarının kolay kullanımı için yerleştirilen HDMI çıkışını kullanmak için, kutuyla gelen VR-Link kablosunu önce ekran kartınıza, sonrasında da arka tarafta yer alan VR-Link bağlantısına takıyorsunuz. Biraz ilginç ve uğraştırıcı olsa da, bir defa taktıktan sonra pek de rahatsız etmiyor.

Trident 3 her ne kadar küçük olsa da, içerisinde bir adet M.2 SSD ve bir adet mekanik sabit disk barındıracak alana sahip. Böylece rahat bir şekilde depolama seçeneklerinizi kullanabiliyorsunuz.

MSI Trident 3’ün uzman kullanıcılardan çok, hazır sistem arayanlara hitap ettiğini söylemeden geçmeyelim. Çünkü ürün, BIOS’tan herhangi bir voltaj kontrolü veya hız aşırtma seçeneği sunmuyor.

Genel olarak başarılı bir oyun bilgisayarı performansı sunan model, özellikle HTC Vive ve Oculus Rift gibi sanal gerçeklik başlıkları kullanacak olanlar için bulunmaz bir nimet.