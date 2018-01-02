HMD Global, NBA’de ilk sezonunu oynayan Finlandiyalı basketbolcu Lauri Markkanen ile uzun vadeli bir işbirliği anlaşması imzaladığını duyurdu. Lauri Markkanen, HMD Global’in de sahip olduğu değerlere sahip: kararlılık, beraber kazanma ve cesaret (Fince sisu). HMD Global Başkan Yardımcısı ve CMO’su Pekka Rantala, “Lauri Markkanen inanılmaz bir yetenek ve markamızın elçiliğini mükemmel şekilde yapacak. Ne istediğini biliyor ve hedeflerine ulaşmak için çok çalışmaya istekli. Lauri’nin kariyer gelişimini izlemeyi dört gözle bekliyoruz. Nokia 8 gibi bir cihazla NBA’deki anılarını ve dünyanın dört bir yanındaki hayranlarıyla her gün yaşadıklarını herkesle paylaşabilecek olmasından da büyük memnuniyet duyuyoruz,” dedi.

1997 doğumlu Lauri Markkanen, Chicago Bulls kadrosunda dünyanın en zorlu basketbol ligi NBA’de ilk sezonunu oynuyor. İlk 3 maçında kaydettiği 10 üç sayılık atış ile bunu başaran ilk çaylak olan Markkanen, ilk 25 maçında 56 kez üç sayılık atış gerçekleştirerek adından söz ettirdi.

Nokia telefonların geleceği için çalışıyor

Geçen yıl University of Arizona’da Arizona Wildcats kadrosunda oynayan Lauri Markkanen, “Büyük bir Finlandiya markasıyla birlikte çalışmaktan dolayı gurur duyuyorum. Finlandiya’yı ABD’de tanıtabileceğime inanıyorum. Nokia telefonlarının geleceği için çalışan bir ekibin parçası olmak çok güzel,” dedi.

Markkanen, Nokia 8’inin Çift-Görüş modunu kullanarak özel anlarını ön ve arka kameraları aynı anda kullanarak sosyal medyada #bothie içerik olarak canlı yayınlamaya başladı.

Nokia 8 ayrıca basketbol tutkunlarına videoda mükemmel bir ses deneyimi sunuyor. Telefon, üst düzey uzaysal 360° ses sağlayan Nokia OZO Audio teknolojisine sahip. OZO uzaysal 360° ses, her cihazda 4K videolar için tam anlamıyla kullanıcıları saran ses deneyimi sağlıyor. Böylece, Lauri Markkanen bir üç sayılık atışı daha başarıyla gerçekleştirdiğinde, onun hayranlarının tezahüratının netliğini aynı şekilde duyabilme anlamına geliyor.