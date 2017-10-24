Çevrimiçi içerik tüketiminde yeni bir çağ başlatan Netflix, şu aralar borçlarını iyice arttırarak devam ediyor. Bunun sebebi ise yükselen içerik üretim maliyetleri.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Netflix, maliyetlerinin daha da yükseldiğini ifade ederek 1,6 milyar dolarlık bir borç beklentisinde olduklarını belirtti. Açıklamada ayrıca, firmanın gelecek yıl yapımlarının maliyetlerinin 8 milyar dolara kadar çıkabileceğine de vurgu yapıldı.

Açıklama, Netflix’in geçen hafta gelen yüksek gelir tablosuyla ilişkilendiriliyor. Ayrıca, firma yine beklentileri aşarak çok daha fazla takipçiye sahip olarak gelirini arttırdı. Firma, gelecek yıl 7 ile 8 milyar dolar arasındaki bir miktarı içerik üretimine harcamayı planlıyor. Bu miktar, geçen yıl 6 milyar dolar civarındayken bu yıl 1 milyar daha yükselmiş durumda. Firma orijinal yapımlarıyla birlikte Emmy ödüllerini toplamak, Metacritic’ten yüksek puanlar almak ve yeni kullanıcılardan para kazanmak istiyor.

Orjinal içerik üretimine ciddi anlamda odaklanmaya devam edecek olan Netflix, ne kadar borcu olursa olsun bu içerikler ile yeni aboneler kazanacak. Fiyat arttırmayı tekrar düşünen Netflix; yeni abonelerin çoğunlukla kazanıldığı uluslararası pazarda bu karar çok büyük etki yapmayacak olsa da, ABD içinde firmanın takipçi artış sayısı bu karardan bir darbe yiyebilir.

Geçen yıldan bu yana inanılmaz bir trend takip eden Netflix hisseleri, %56’lık bir sıçrama yapmış durumda.