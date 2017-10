Netflix heyecanla beklenen orijinal dizisi Marvel’s The Punisher’dan yepyeni bir fragman daha yayınlandı! Dizi 17 Kasım 2017’de çıkacak.

Karısının ve çocuklarının ölümünden sorumlu olanlardan intikamını alan Frank Castle (Jon Bernthal), New York’un yeraltı dünyasından daha derinlere uzanan bir komplonun gün yüzüne çıkmasını sağlar. Artık tüm şehirde “The Punisher” olarak nam salan Frank Castle, sadece kendi ailesini değil çok daha fazla insanı etkileyen adaletsizliklerin ardındaki gerçekleri ortaya çıkarmalıdır.

Dizinin sorumlusu Steve Lightfoot (Hannibal), Jim Chory (Marvel’s Daredevil, Marvel’s Jessica Jones, Marvel’s Luke Cage) ve aynı zamanda Marvel’ın Televizyon Birimi Başkanı olan Jeph Loeb’in (Marvel’s Daredevil, Marvel’s Jessica Jones, Marvel’s Luke Cage) yardımcı yapımcılığını üstlendiği dizi, Netflix adına ABD Studios ve Marvel Television işbirliğinde hayata geçirildi. Oyuncu kadrosunda Ebon Moss-Bachrach (Girls, The Lake House), Deborah Ann Woll (Marvel’s Daredevil, True Blood), Ben Barnes (Westworld, The Chronicles of Narnia), Amber Rose Revah (Emerald City, Indian Summers), Michael Nathanson (The Knick, Wolf of Wall Street), Jaime Ray Newman (Bates Motel), Jason R Moore (A Lonely Place for Dying), Daniel Webber (11.22.63) ve Paul Schulze (Nurse Jackie) yer alıyor.

İşte fragmanı;