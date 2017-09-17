Ödül sezonu açıldı, 69. Emmy Ödülleri 17 Eylül gecesi yani bu gece sahiplerini bulacak. Bir önceki yıl ekrana gelen yapımlara verilen Emmy’ler, Oscar’lardan sonra Hollywood’un en önemli ödülleri.

Bu yılki Emmy’lerde Netflix orijinal yapımları 90’dan (geçen yıl bu rakam 50 civarındaydı) fazla kez aday gösterildi. Her yıl adaylıklarının sayısını neredeyse ikiye katlayan Netflix’in bu başarısı elbette tesadüf değil. Bir yılda yaklaşık 600 saatlik prodüksiyon yapan Netflix, içerik üretimi ve lisansları için 2016 yılında 6 milyon dolar, 2017’de ise 7 milyon doları ayırdı.

69. Emmy Ödülleri’nde aday gösterilen orijinal Netflix yapımlarını merak edip izlemek, bizzat fikir sahibi olmak isteyenler için işte en önemli kategorilerde yarışan diziler, filmler ve belgeseller…

• Stranger Things. Kaybolan bir çocuk, onu aramaya koyulan ailesi ve arkadaşları, çok gizli devlet işleri ve olağanüstü güçler… Gerilim dizisi, En İyi Drama Dizisi dahil, toplam 18 dalda aday gösterildi. Millie Bobby Brown, Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu; David Harbour, Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve Shannon Purser, Drama Dizisinde En İyi Kadın Konuk Oyuncu olarak yarışıyor.

• The Crown. İngiliz kraliyet draması The Crown, En İyi Drama Dizisi dahil, 13 adaylık aldı. Kraliçe II. Elizabeth rolüyle Claire Foy, En İyi Drama Dizisi Kadın Oyuncusu, John Lithgow ise Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü için aday gösterildi.

• House of Cards. Toplamda altı adaylık alan heyecanlı Beyaz Saray hikayesini izlemek için hiç yoksa dört nedeniniz var: En İyi Drama Dizisi adaylığı, En İyi Drama Dizisi Kadın Oyuncusu adaylığı (Robin Wright), En İyi Drama Dizisi Erkek Oyuncusu adaylığı (Kevin Spacey) ve Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu adaylığı (Michael Kelly).

• Master of None. Başrol oyuncusu Aziz Ansari’nin hayatından esinlenen komedi dizisi toplam sekiz kategoride yarışıyor. Dizi, En İyi Komedi Dizisi Emmy’sine aday gösterildi, Ansari ise En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncusu ödülüne uzanıyor. Angela Bassett ise En İyi Komedi Dizisi Kadın Konuk Oyuncusu adayı.

• Unbreakable Kimmy Schmidt. 15 yıl boyunca bir tarikatta yaşadıktan sonra New York’a dönüp hayatını yeniden yoluna koymaya çalışan Kimmy’nin hikayesi beş kategoride rekabet ediyor. Bunlar arasında En İyi Komedi Dizisi, En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncusu (Ellie Kemper) ve En İyi Komedi Dizisi Yardımcı Erkek Oyuncusu (Tituss Burgess) adaylıkları var.

• Grace and Frankie. Eşcinsel olduklarını açıklayan eşleri tarafından terk edilen Grace and Frankie olarak izlediğimiz iki deneyimli oyuncu Jane Fonda ve Lily Tomlin’den En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu ödülünü hangisi alacak dersiniz?

• Black Mirror. Hayatın ve teknolojinin karanlık yüzünü yansıtan bu distopik bilim kurgu dizisinin her bir bölümü nefes kesiyor. Black Mirror, 69. Emmy ödüllerinde En İyi Televizyon Dizisi kategorisinde yarışıyor.

• Chef’s Table. Dünyanın farklı ülkelerinden usta şeflerin ekranda hünerlerini sergiledikleri Chef’s Table, En İyi Belgesel Dizisi veya Kurgu Olmayan Dizi dalında aday gösterildi.

• The Keepers. Yaklaşık yarım asır önce öldürülen bir rahibe ve olayın üzerindeki sis perdesini aralamaya çalışan bir yapım. En İyi Belgesel Dizisi veya Kurgu Olmayan Dizi kategorisinde ödül bekliyor.

• Amanda Knox. Oda arkadaşını hunharca öldüren soğukkanlı bir psikopat mı yoksa kendini bitmek bilmeyen bir kabusun içinde bulan suçsuz bir öğrenci mi? Peki Amanda Knox, En İyi Belgesel veya Kurgu Olmayan Özel Yapım ödülünü alabilecek mi?

• 13th. ABD hapishanelerinde siyahların gördükleri muameleyi ve ırk ayrımcılığını eksenine alan düşündürücü bir yapım… En İyi Belgesel veya Kurgu Olmayan Özel Yapım dalında yarışan bir diğer Netlix belgeseli.