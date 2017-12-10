Nokia’nın yeni telefonu Nokia 6’nın önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor.

Orijinal Nokia 6, Snapdragon 430 yongaseti ile güçlendirildi. Bununla birlikte, ikinci nesil modelin Snapdragon 660 yonga seti ile çalıştırılması bekleniyor. Ayrıca cihaz 4 GB RAM ve 32 GB depolama alanı ile birlikte geliyor.

Nokia 6, bu yılın ocak ayında Çin’de ilk kez resmi olarak tanıtıldı. Dünya genelinde ise Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2017 etkinliğinde duyuruldu. Nokia telefon pazarlama ve satma haklarına sahip olan HMD Global, yeni Nokia akıllı telefonlarını MWC 2018’de piyasaya sürmeyi planlıyor.

Yakın zamanda piyasaya sunulan Nokia 7, bir TA-1041 model numarası taşıyor. Yakın geçmişte, gizemli Nokia TA-1042 telefon da 3C sertifikası aldı. Büyük olasılıkla şirket, Şubat 2018’de MWC etkinliği yoluyla 2018 Nokia 6 ve gizemli TA-1042 telefonunu duyacak.