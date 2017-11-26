Nokia, yazılım konusunda rakipleriyle arayı açmaya devam ediyor. Nokia 8 için Android 8.0 Oreo güncellemesi yayınlandı.

HMD ile güçlerini birleştiren ve telefon pazarına sağlam adımlar ile giren Nokia, geçtiğimiz aylarda amiral gemisi modeli Nokia 8’i duyurmuştu. Android Nougat ile kutusundan çıkan Nokia 8’in, çok yakında Oreo güncellemesi alacağı duyurulmuştu. Nokia sözünü tuttu ve bugün Nokia 8 için Android Oreo güncellemesini yayınladı.

Rakiplerinden çok daha önce Oreo güncellemesini yayınlayan Nokia, yazılım konusunda ne kadar titiz davranacağının sinyallerini veriyor. HMD Global’in ana ürün sorumlusu Juho Sarvikas’ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; Android 8.0 Oreo ile Nokia 8 adeta parlıyor.

Kademe kademe olarak sunulacak olan bu güncellemenin bu hafta içerisinde Türkiye’ye de gelmesi bekleniyor.