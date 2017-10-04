Nokia markasının haklarını bir süre önce satın alan HMD Global, dün akşam İstanbul’da gerçekleştirdiği bir basın toplantısıyla yeni üst seviye telefonu Nokia 8’i sonunda Türkiye’de tanıttı. Bu tanıtımla birlikte telefon Türkiye pazarına resmi girişini yapmış oldu.

Yapılan basın toplantısında HMD, Vodafone ile yaptığı iş birliğini duyurdu. Bu iş birliği kapsamında Nokia 8, ilk kez Vodafone aracılığıyla satın alınabilecek. Nokia 8, Vodafone Akıllı Telefon Değişim Kampanyası kapsamında 2.040 TL’ye varan indirimlerle ve tarifeye ek ayda 65 TL’denbaşlayan fiyatlarla satın alınabilecek.

Nokia 8’in SIM kilitsiz fiyatı ise 2999 TL olacak.

Nokia 8 özellikleri ise şu şekilde;