Nokia markasının haklarını bir süre önce satın alan HMD Global, dün akşam İstanbul’da gerçekleştirdiği bir basın toplantısıyla yeni üst seviye telefonu Nokia 8’i sonunda Türkiye’de tanıttı. Bu tanıtımla birlikte telefon Türkiye pazarına resmi girişini yapmış oldu.
Yapılan basın toplantısında HMD, Vodafone ile yaptığı iş birliğini duyurdu. Bu iş birliği kapsamında Nokia 8, ilk kez Vodafone aracılığıyla satın alınabilecek. Nokia 8, Vodafone Akıllı Telefon Değişim Kampanyası kapsamında 2.040 TL’ye varan indirimlerle ve tarifeye ek ayda 65 TL’denbaşlayan fiyatlarla satın alınabilecek.
Nokia 8’in SIM kilitsiz fiyatı ise 2999 TL olacak.
Nokia 8 özellikleri ise şu şekilde;
- 5.3 inç 2560 x 1440 piksel çözünürlüklü LCD ekranla
- Snapdragon 835 yonga seti
- Ana kamera, 1.12μm piksel ve bir f / 2.0 diyafram açıklığına sahip çift 13MP
- Özçekim kamerası, f / 2.0 diyafram aralığı ve faz algılama otofokuslu 13MP sensör (1.12μm piksel)
- OZO – Nokia’nın kamera bölümü – cihazın keskin 4K video görüntüleriyle birlikte yüksek ses kaydı yapabilecek 360 derece uzaysal surround ses sistemi
- 4GB RAM-64GB dahili hafıza ve 6GB RAM-128GB dahili hafıza seçenekleri