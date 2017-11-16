Nokia, alt markası olan Withings tarafından geliştirilen akıllı saat modeli Steel HR’nin satışlarına artık kendi bünyesindee devam edecek.

Daha önce Withings ve Nokia markası işbirliğinde satışlarına başlanılan Steel HR isimli akıllı saat modeli, artık sadece Nokia markası adı altında satışa çıkacak. Klasik görünümüyle birlikte günlük kullanımda sizlere şıklık kazandırmayı başaracak olan cihaz, kalp atış hızı sensörü ve adım sayar ile kalori izleyici gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

Nokia Steel HR isimli telefonu Bluetooth üzerinden cep telefonlarınıza yüklediğinizde, mesajlar, çağrılar ve etkinliklerin bildirimlerini de akıllı saatiniz üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz. 50 metre altındaki derinliğe kadar su altında kalabilen saat, fitness izleyici kombinasyonuna sahip.

Cihazın kasa ve gövde tasarımına bakıldığında 36mm ve 400mm ebatlarında olan çelikten imal edildiği görülürken, tercihinize göre silikon, dokuma ve deri kayış seçenekleriyle kullanılabiliyor. Cihazın pil ömrüne baktığımızda normal saat olarak kullanımda tek şarjla 25 gün boyunca çalışabildiği ve egzersiz modun da çalışma süresinin ise 5 gün olduğu söyleniyor.

Cihaza sahip olmak isteyenler Nokia sitesi üzerinden ön sipariş verebilecekken, gözden çıkartması gereken rakam ise 189.95 Euro. Sınırlı sayıda satışa sunulduğu bu ürüne sahip olmak için elinizi çabuk tutmanızı öneriyoruz