Nokia, Fransız şirket Withings’i satın aldığından beri akıllı saatlerin çok iyi satış yaptığını doğrulamıştı. Nokia Steel hibrid smartwatch satışlarını daha da artırmak için Finlandiya merkezli şirket, Rose Gold ve Full Black olmak üzere iki yeni modeli sınırlı sayıda da olsa piyasaya çıkardı.

İki farklı Limited Edition akıllı saatlerde standart modellere kıyasla herhangi bir iyileştirme yapılmadı ancak farklı tasarımlara sahipler. Nokia’ya göre, “maksimum stil ve kullanım kolaylığı” için tasarlandı.

Ayrıca Nokia’nın Full Black modeli için fiyat 129.95 dolar ve Rose Gold modelinin fiyatı ise 149.95 dolardır.. Her iki akıllı saati de Nokia’nın çevrimiçi mağazasından satın alınabilir. Ancak hatırlatalım şuanda Türkiye’ye gönderimleri bulunmuyor.