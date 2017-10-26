GeForce GTX 1080 ve 1070 GPU’ları arasında yer alan yeni GeForce GTX 1070 Ti, NVIDIA tarafından önerilen perakende satış fiyatıyla (KDV dahil 2250 TL) Türkiye dahil tüm ülkelerde 2 Kasım’da oyuncularla buluşacak. Ödüllü Pascal GPU mimarisine sahip GeForce GTX 1070 Ti, toplam 256 GB/s bant genişliği; 8 Gbps hızla çalışan 2,432 çekirdek ve 8 GB bellek ile geliyor. Türkiye’de en çok satılan efsanevi GeForce GTX 970’in performansını iki katına çıkarıyor.

GeForce GTX 1070 Ti tam bir overclock canavarı olarak tasarlandı: saat hızlarını artırmak için oyunculara bayağı bir alan sağlandı. Ayrıca kart üreticisi ortaklarımız, oyuncuların performansı stok kart özelliklerinin üzerine çıkarabileceği, termal ve güç kaynakları içeren kartlar hazırladı.