Oculus, Gear VR ve üst düzey Oculus Rift arasında konumlandırılabilecek Oculus Go adı verilen yeni bir bağımsız VR kulaklık setini duyurdu. Oculus Go, önümüzdeki yılın başlarında 199 $ fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Fiyat anlamında da yukarıdaki iki modelin arasında. Gear VR, 129 $ ve Oculus Rift ise 499 $ fiyat etiketine sahip. Uygun bir fiyata, bir telefona veya bilgisayara takılmaksızın sanal gerçekliğin günlük kullanımını mümkün kılacak.

Öte yandan cihazda İçten dışa izleme veya tamamen izlenen hareket denetleyicileri yok, bu da fiyatın daha düşük kalmasına yardımcı olmuş.

Bu araca cihazda, yeni lensler, 2560×1440 ekran ve kulaklık setine yerleştirilmiş, kulaklık kullanılmadan kullanılabilen mekânsal ses var. Geliştiriciler Kasım ayında Oculus Go geliştirme paketlerini satın alabilecekler.