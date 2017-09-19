Okullar, çocukların “Keşke yaz tatili bitmese” söylemleri, ailelerin okul alışverişi telaşında oldukları minik, tatlı heyecanlarla açılıyor. Ama milyonlarca çocuk eskiden olduğu gibi evinden en fazla bir sokak ötede bulunan okullara değil, kaliteli eğitim arayışında daha uzağa servis kullanarak gitmek zorunda.

Ama son iki yıldır yaşanan servis kazaları, unutma, dikkatten kaçma gibi sebeplerle aileler servis konusuna hayli temkinli yaklaşıyor. Bu haklı gerekçe uzun zamandır tüm teknolojik altyapısını “Araç takip sistemleri” üzerine kuran Trio Mobil’in çözüm odağında.

“Tüm sensörlere kart okutmadan araç kapanmayacak”

“Okul servislerindeki ve trafikteki güvenlik sorunları teknoloji sayesinde son buluyor” diyen Trio Mobil’in geliştirdiği sistemle okul servislerinde çocukların unutulmasının önüne geçiliyor. Şöyle ki;

“Sistem, okul servisinin içinde belli noktalara yerleştirilen sensörlerle çalışıyor. Servis şoförü tüm öğrenciler indikten sonra, aracın içine yerleştirilen bu dijital kontrol noktalarına kartını okutuyor. Dolayısıyla servis aracının içini tamamıyla kontrol etmek zorunda kalıyor. Ancak kontrolü bitirdikten sonra kontağı kapatıp, aracı terk edebiliyor. Eğer sensörlerin tümüne kartı okutmazsa, sistem otomatik olarak hem okula hem de servis şirketinin merkezine alarm gönderiyor ve anında servis şoförü ile iletişime geçilmesini sağlıyor.”

Okul servislerinin içindeki kamera sistemlerinin bir olayın nasıl meydana geldiğini anlamak konusunda etkili olduğunu söyleyen Trio Mobil Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ataklı “Şimdiye kadar uygulanan 24 saat kamera ile canlı izleme teknolojisinin yüzde yüz fayda sağlamadığı anlaşıldı. Bu görüntüler ancak geriye dönük izlemede etkili, maalesef olayı önlemede etkili değil” dedi.

Anında alarm veren teknoloji

Trio Mobil, geliştirdiği araç takip sistemleri ile aracın sadece nerede olduğunu değil aynı zamanda hızını, rotasını, kontak ve günlük kilometre bilgisini anlık ve geriye dönük raporlayarak kontrol edilmesi sağlıyor. Tanımlanan uyarılar SMS veya e-posta yoluyla ilgili kişilere iletiyor. Araçların yakıt ve yağ bilgilerinin de anında izlenebildiğini belirten Ataklı, trafikteki güvenlik sorunlarının teknolojik çözümlerle bitirilebileceğini açıklıyor.