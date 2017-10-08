İngiltereli bilim insanları, 5 bin sterline öldükten sonra yeniden hayata döndürmeyi vadediyor.

Bildiğiniz üzere ölümden sonra yaşam 2000’li yılların gelmesiyle en çok tartışılan konulardan biri haline geldi. Bilim insanları, şuan bile insanların öldükten sonra kendilerini dondurduklarını söylüyor. Ölümden sonra yaşam hakkında ciddi çalışmalar yapan İngiltere ve Rusya, bu konu ile somut adımlar atmaya hazırlanıyor. İngiltere’de ‘Cryonics’ olarak bilinen bir yöntem sayesinde öldükten sonra insan beyni donduruluyor.

Daily Mail gazetesinde yer alan bir habere göre, dondurulma işlemi sayesinde gelecekte teknoloji gelişirse bu kişi; kişiliği, zekası tüm yaşadıkları, deneyimleri ve hafızasıyla yeniden dünyaya gelebilecek. Şu an için imkansız gibi görünen bu işlemde 10 yıl içerisinde ciddi bir yol kat edilmesi bekleniyor.

Cryonics, insanların ‘Forever Young’ filmindeki gibi yakın gelecekte canlandırılmak üzere dondurulması o kadar kolay bir işlem olmadığını belirtelim. İnsan bedeni, önlem alınmadan dondurulursa buz kristalleri hücrelerin çevresini sarıyor ve su kaybına neden oluyor. Bu nedenden dolayı gerilen hücre zarı yırtılıyor ve hücre parçalanıyor. Bu olayı engellemek için ise gliserol gibi donmayan maddeler insan vücudunda kullanılıyor.

Bilim insanları, bu işlem için ücretin önümüzdeki 10 yıl içerisinde 6 bin 500 dolara kadar düşebileceğini söylüyor. Rusya’da aktif olarak hizmet veren KrioRus adlı firma yeniden hayata gelme projesinde şu an için öncü niteliğinde. KrioRus kafa dondurma işlemi için 13 bin 200 dolar gibi bir ücret talep ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? 5000 sterlininiz olsa bu işlemi yaptırır mıydınız?