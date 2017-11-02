OnePlus CEO’su Peter Lau bugün 3.5 mm kulaklık girişi konusundaki düşüncelerini paylaşmak için şirketin forumuna katıldı ve OnePlus’ın 5’te kulaklık girişi olacağını açıkladı. Birçok kişiye göre OnePlus’ın 3.5 mm’lik kulaklık girişini artık kullanmayacağını söylese de gelen bu haberle gerçeği yansıtmıyor.

Firmaya gelen geribildirim yapan insanların %70’i ses kalitesini ön planda tutuyordu. Zira kablolu kulaklıkların alternatifi olan kablosuz kulaklıkların fiyatı bu konuda önemli rol oynamış gibi görünüyor. OnePlus sahipleri, 3.5 mm’lik girişi tutarak çok daha geniş bir cihaz pazarından faydalanmaya devam edebilirler.

OnPlus’a göre, kullanıcılarının yaklaşık% 80’i zaten kablolu kulaklıklara sahip ve kullanıyor. Lau, OnePlus’ın telefonlarında ikinci bir USB-C bağlantı noktası kurmayı düşündüğünü ve böylece kullanıcıların 3.5mm’den USB-C’ye bir dongle kullanabildiğini belirtti. Bu, cihazlarını aynı anda şarj etmelerini ve 3.5mm jakı bir USB-C portuyla değiştirmelerini sağlayarak daha cihazı daha ince yapabilir.

Siz ne düşünüyorsunuz? 3,5 mm kulaklık girişi, satın almayı düşündüğünüz akıllı telefondaki önemli bir bileşen midir?