OnePlus 5T’nin satışa sunulmasının üzerinden kısa bir zaman geçmesine rağmen bir rekora imza attı.

OnePlus 5T, çerçevesiz tasarımı ve özellikleriyle ön plana çıkıyor ancak kullanıcılar için daha önemli bir şey var, fiyatı! Diğer amiral gemileri ile karşılaştırdığımızda fiyatı oldukça uygun.

OnePlus 5T’nin satışlarının dün başlamasına karşın, OnePlus’ın satış rekorunu altı saatte kırdı bile. OnePlus’ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada OnePlus 5T’nin en hızlı satılan cep telefonu olduğunu açıkladı.

OnePlus 5T Fiyatları

OnePlus 5T, 64GB versiyon için 500 euro, 128GB için ise 560 euro fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Şu anda 64 GB’lık modelde stok problemi yok ancak 128 GB’lık ürün için bir süre beklemeniz gerekebilir.

OnePlus 5T, 18: 9 görüntü oranı ve 1080 x 2160 piksel çözünürlük ile 6 inç ekran, Snapdragon 835 işlemci, 8 GB RAM / 128 GB ve 6GB RAM / 64GB sürümleri ile geliyor. 16 megapiksel ve 20 megapiksel sensörden oluşan çift arka kamera ve 16 Megapiksel ön kameraya sahip telefon, 3300mAh pilden enerji alıyor ve Android 7.1.1 Nougat işletim sitemi ile çalışıyor.