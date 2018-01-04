OnePlus firmasının amiral gemisi modeli OnePlus 5T Türkiye’de satışa sunuldu

OnePlus her yıl uygun fiyatlı amiral gemisi modelleri üretmeye devam ediyor. Son olarak karşımıza OnePlus 5T ile çıkan firma, bu modeli maalesef diğer modellerde olduğu gibi resmi olarak Türkiye’de satışa sunmamıştı.

One Plus 5T, Bugün sürpriz bir şekilde Hepsiburada.com’da satışa sunuldu. 64 GB’lık OnePlus 5T modeli, ithalatçının garantisi ile 2.779 TL fiyat etiketi ile satılmakta. 2160 X 1080 çözünürlüğe sahip 6 inçlik bir AMOLED ekrana sahip olan telefon, gücünü Snapdragon 835 yonga setinden ve 6 GB RAM’den alıyor.

16 megapiksellik çift arka kamera, OnePlus 5T’nin ön kamerası ise 20 megapiksel çözünürlükle geliyor.

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