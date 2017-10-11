Avustralya’da yapılan bir araştırmada online oyun oynayan öğrencilerin oynamayanlara göre daha başarılı olduğu gözlemlendi.

Yıllarca, oyun oynadığımız zaman derslerimizde başarısız olacağımız konusuna inandırıldık. Zamanımızın çok büyük bir kısmını ders çalışmak yerine oyun oynayarak geçirdiğimiz doğrudur. Özellikle online oyunlar bir dönemimizin odak noktası halini almıştı. Elbette böylesine bir bağımlılık hoş bir şey değil, ancak yapılan araştırmacılar online oyun oynayan öğrencilerin oynamayanlara göre derslerinde daha başarılı olduğunu gösteriyor.

Avustralya’da 12.000 den fazla lise öğrencisini kapsayan araştırma, online oyun oynayan öğrencilerin derslerinde daha başarılı olabildiğini gösteriyor. Fen, okuma ve matematik alanında yüksek başarılar elde eden öğrencilerin bu oyunları oynayarak anlama ve hesap becerisinin geliştiği gözlemlendi.

Melbörn’deki RMIT Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, her gün bilgisayar oyunu oynayan oyuncular matematikte oynamayanlardan 15 puan daha yüksek puan alabiliyorlar. Bu oran fen için 17 puana kadar çıkabiliyor.

Online oyunlarda sonraki seviyeye geçmek için yapılan matematik hesapları, gerekli bileşenler ve çok daha fazlası, öğrencileri derslerde farklı düşünmeye itiyor.

Bu derslerin dışında World of Warcraft gibi devasa online oyunlar, öğrencilerin İngilizce becerilerini çok oranlarda artırıyor. Oyunda yer alan diyaloglar sayesinde öğrenciler, bir şekilde İngilizce öğrenmek zorunda kalıyorlar.