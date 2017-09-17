Her geçen gün büyüyen sosyal ağlar, geniş kitlelere ulaşmak isteyen firmalar ve girişimci ruhlu insanlar için kapı olmaya devam ediyor. Son zamanlarda özellikle girişimci kadınlar Instagram üzerinde başarılı işlere imza atıyorlar. Bunlara örnek gösterebileceğimiz Gülşah’ın Takı Tezgahı, Instagram üzerinde gösterdiği başarısı ve popülaritesini gerçek hayata da yansıtmayı başarmış.

İlk mağazasını açtı

Birkaç sene önce güvenlik görevlisi olarak çalışan Gülşah Çağlar’ın hikayesi, 2011 yılında tanıştığı sosyal medya ile farklı bir şekil almış. Ablasından devraldığı Ortaköy’deki takı tezgahının takılarını Instagram üzerinden paylaşmaya karar veren Çağlar, burada gördüğü ilgi karşısında başlarda şaşkınlık yaşasa da sonrasında platforma ayak uydurmuş. Bunun getirisi olarak Instagram’da günümüz itibarıyla 300 bin organik takipçiyi aşmayı başaran Gülşah’ın Takı Tezgahı, Ortaköy’deki tezgahının yanı sıra Nişantaşı’nda ilk mağazasını da açmayı başarmış.

Çok büyük bir sermaye gerektirmeden başlanabilen Instagram dükkanlarının en başarılı örneklerinden birisi olan Gülşah’ın Takı Tezgahı’nın kurucusu Gülşah Çağlar, kendisi gibi bir Instagram girişimi yapma planı olan kadınlara ise, yeteneği olduğu konuyu iyi belirlemenin ve bu konuda kararlı olmanın ne kadar önemli olduğunu söylüyor.

Artık 300 binlik bir aileye hitap eden Gülşah’ın Takı Tezgahı, müşterilerine devamlı olarak özel takılar sunmaya devam ediyor. Ayrıca şu anda Instagram sayfasını büyütebilmek adına çeşitli yarışmalarla hediyeler veren Gülşah Çağlar’ın sayfasına @gulsahintakitezgahi adlı Instagram hesabından ulaşabilir ve yarışmalara da katılabilirsiniz.