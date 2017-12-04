Fiat Chrysler ve Hyundai ortaklık konusunda görüşmelere başladı. Fiat Chrysler CEO’su Sergio Marchionne yaptığı açıklamada Hyundai ile teknoloji alanında ortaklık için görüşmelere başladıklarını açıkladı.

İtalyan-Alman merkezli otomobil şirketi Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Güney Kore’nin otomobil şirketi Hyundai, teknoloji alanında ortaklık yapmak için görüşmelere başladı.

FCA CEO’su Sergio Marchionne verdiği bir röportajda, “Şu an zaten Hyundai’den bazı parçalar alıyoruz. Ayrıca şansıman ve hidrojen konularında da anlaşmaya varmak istiyoruz. Bakalım bu anlaşma gerçekleşecek mi?” dedi.

Şu an için resmi bir duyurunun olmayacağını da sözlerine ekleyen Marchionne, görüşmelerden birleşme kararının çıkıp çıkmayacağı sorusunu ise henüz belli olmadığını ve böyle bir ihtimalin zor olduğunu söyledi.

FCA’nın adı 2015 yılından bu yana sık sık birleşme iddiaları ile gündeme geliyor. Görev süresi Nisan 2019’da sona erecek olan 65 yaşındaki Marchionne, 2022 yılına kadarki dönemi kapsayacak yeni bir plan üzerinde çalışıyor. Planın önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde duyurulması bekleniyor.