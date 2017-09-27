Ön ödemeli kartların, banka kartları ve kredi kartlarına kıyasla edinilmesi çok daha kolay. Bir bankaya başvurarak, çeşitli aşamalarla uğraşmaya ve beklemeye gerek olmadan dijital ortamda çok daha hızlı sahip olunabilen, kredi kullanmadan, yüklediğiniz ya da size gönderilen parayı kullanabileceğiniz kartlar. Bu yönüyle özellikle genç kullanıcılar tarafından yoğun talep gören ön ödemeli kartların kullanımı gün geçtikçe artıyor.

Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Faruk Karslı, Papara CEO’su İlker Diker ve Papara CTO’su Emre Kenci’nin katılımı ile düzenlenen basın toplantısında verilen bilgiye göre Papara Card’a 13 yaş ve üzerindeki herkes sahip olabiliyor. Hem internet alışverişlerinin ödemeleri hem de tüm dünyada fiziksel pos’larda ödemeler yapılabiliyor. Üstelik tüm bankaların yurtiçi ve yurtdışı ATM’lerinden para çekilebiliyor. Papara Card ile birlikte Papara, tüm yaş gruplarından kullanıcılarının para ile ilgili tüm ihtiyaçlarını fiziksel paraya temas etmeden, en hızlı ve kolay şekilde karşılamasına olanak sağlıyor.

Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Faruk Karslı, Türkiye’de bankacılık sistemi ile ilgili

tanışmayan önemli bir kesim olduğunu söylüyor. BKM verilerine göre yetişkinlerin yüzde 44’ü hala banka hesabı sahibi değil. 18 yaş altı kitleyi de buna eklediğinizde her iki kişiden birinin finansal ürünlere erişiminin olmadığını anlatan Karslı, “Biz Türkiye’nin 2023’te nakitsiz topluma geçiş vizyonunda bu boşluğu doldurarak banka hesabı olmayan veya bankacılık sistemini kullanmak istemeyen insanların da ödeme yapabilmesini ve birbirine para gönderebilmesini sağlıyoruz” diyor.

Papara CEO’su İlker Diker, kısa sürede 300 bin kullanıcıya ulaşan Papara’nın özellikle gençler tarafından hızla kabul gördüğünü ve Papara olarak kullanıcı odaklı yaklaşımla tüm ihtiyaç ve talepler üzerinde çok çalışarak web ve mobil altyapılarını sil baştan tasarladıklarını belirtiyor. Özellikle kullanıcılar tarafından talep edilen Papara Card’ın kısa sürede önemli satış adedine ulaşmasını öngördüklerini belirten İlker Diker, Papara Card’ın ilk etapta www.papara.com ve Papara’nın iOS ve Android uygulamaları üzerinden, çok yakında da fiziksel satış noktalarından temin edinilebileceğini belirtiyor.

Kullanıcılarının dijital ödemelerini ve para transferlerini tek noktadan hızlı, kolay ve güvenli şekilde 7/24 yapabilmelerini sağlayan Papara, sunduğu Papara Card ile piyasadaki birçok dijital cüzdanın aksine sadece dijital ödemelerde değil yüz yüze ödemelerde de kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Papara’ya eklenecek yeni özellik ve işbirlikleri ile önümüzdeki dönemde de “Paradan İyisi Papara”.