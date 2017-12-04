İlk kez 2011 yılında kullanıcılara sunulan Payday, bir milyondan fazla satarak oyunun yapımcılarına ciddi bir kar ettirdi. 2014 yılında piyasaya sürülen Payday: The Heist ve Payday 2 ise 4 milyondan fazla kopya satışı ile başarılı bir şekilde yoluna devam etti ve bir sonraki seri için yerini garanti etti.

Takım olarak yapılan maskeli soygunlarla bilinen oyun, hem takım oyunu hem de aksiyon seven kullanıcılar için birebir.

Payday 3’ün 2018 yılının ilk yarısında Xbox One, Sony PS4 ve PC için satışa sunulması bekleniyor.

Payday 3 için önerilen sistem gereksinimleri

İşlemci: Core i5-4440S 2.8GHz veya FX-8150

Ekran Kartı: GeForce GTX 750 Ti veya Radeon HD 7850, 2 GB VRam

RAM: 8 GB

Win 7 64

DX 11

20 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i7-4770K 4-Core 3.5GHz veya FX-9370

Ekran Kartı: GeForce GTX 780 veya Radeon R9 290, 3 GB Vram

RAM: 8 GB

Win 7 64

DX 11

20 GB