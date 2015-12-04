PCkoloji Dergi Yılın Ürünleri, Oyuncu Kulaklığı Snopy Rampage SN-RW3

Yılın Oyuncu Kulaklığı

Snopy Rampage SN-RW3

Bu yılın oyuncu kulaklığı ödülünü ise hem kaliteli hem uygun fiyatlı bir ürün olan Snopy Rampage SN-RW3 kazanıyor.

Oyun oynayanların aksesuarlara önem verdiği bilinen bir gerçek. Klavye, fare, mikrofon, kulaklık ve benzeri aksesuarlar bu alanda çok daha önemli hale geliyor. Snopy ’nin Rampage SN-RW3 modeli ise oyun tutkunlarının ses konusuna verdiği önemi gösteren bir ürün.

7.1 Audio desteği

USB’den bağlanan kulaklık 7.1 Audio özelliği sunuyor. Bu sayede oyunlardaki en küçük ses detaylarını bile duyabiliyorsunuz. Bu özellik seslerin birbirinden ayrı ve hassas şekilde iletilmesini sağlar. Kulaklığın hoparlör bölümleri özel olarak izole edildiği için sesin dışarıdan duyulması minimize ediliyor. Kulaklık aynı zamanda titreşim özelliği de sunuyor. Titreşim sayesinde oyunlarda ek bir etkileşim sağlanabiliyor.

Uzun Bağlantı Kablosu

Kulaklığın bilgisayara bağlantı kablosu ise 2 metre gibi bir uzunluğa sahip. Bu değer benzer ürünlere göre daha uzun olduğu için daha rahat bir kullanım sunuyor. Ayrıca bu kablo kırılma ve bükülmelere karşı özel bir kaplamaya da sahiptir.

Bütünleşik mikrofon