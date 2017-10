PlayStation oyunlarının fiyatları gittikçe artmakta ve çoğu kullanıcı oyun fiyatlarından bu şekilde yükselmesinden rahatsız. Artık PlayStation 4’te yavaş yavaş korsan oyun devri başlıyor. Knights of the Fallen adlı bir grup, bu konu üzerinde çalışmalarına sıkı bir şekilde devam ettiğini açıkladı.

PlayStation 4’ün aşılması zor güvenlik adımlarını aşan korsanlar, yavaş yavaş korsan oyun devrini başlatmaya hazırlanıyor. Önceki nesil PlayStation’larda olduğu gibi aynı kaderi paylaşan PlayStation 4 de anlayacağınız üzere korsanlara boyun eğmek zorunda kaldı.

Oyun fiyatlarının yüksek olmasından dolayı korsana doğru yönelen kullanıcıların talebini dinleyen Knights of the Fallen adlı grup, Playstation 4’te korsan oyun oynatmayı başardı.

PlayStation 4’te Korsan Oyun Nasıl Oynanır?

PlayStation 4’te korsan oyun oynamanız için ilk önce cihazda, Ağustos 2014’de yayınlanan sistem yazılım güncellemesi 1.76’nın kurulu olması gerekiyor. Fakat, Knights of the Fallen adlı grup yapmış olduğu açıklamayla her oyunun korsan olarak oynanamayacağının altını özellikle çiziyor. Şu anlık sadece eski oyunları çalıştırabildiklerini açıklayan grup, Grand Theft Auto V, Assassin’s Creed IV: Black Flag ve son olarak Far Cry 4 gibi oyunların oynanabileceğini belirtti.

Henüz bu gelişme hakkında Sony cephesinde bir açıklama gelmedi. Ancak, Sony’nin korsanlara karşı çok sıkı önlemler alacağı tahmin ediliyor.