Bildiğiniz üzere bu Cuma(24 Kasım) dünyada Black Friday. Dünya çapında birçok üründe büyük indirimler yapılıyor. Sony de ürünlerinde yaptığı indirimleri duyurdu. Playstation 4, PS VR ve PS4 oyunlarında muhteşem indirimler var.

İndirimler 24 Kasım Cuma günü başlayacak ve toplam 4 gün sürecek. 27 Kasım’da son bulacak Black Friday indirimlerini değerlendirmeniz yararınıza olabilir. Sony’nin yaptığı kampanyaya göre oyunseverler; PlayStation VR sanal gerçeklik gözlüğü, PlayStation Camera ile PlayStation VR Worlds ve GT Sport oyunlarından oluşan 4’lü pakete 1.499 TL’ye sahip olabilecek.

Ayrıca Black Friday boyunca PS4 1TB konsol ve FIFA 18 paketi ise yalnızca 1.549 TL’ye satışa sunulacak..

İndirimler bu kadarla da sınırlı kalmıyor. Oyunlarda %60’a varan indirimli fiyatların geçerli olacağı Black Friday süresince; NBA 2K18 ve W2K18 oyunları 219 TL, GT Sport 129 TL, Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu ve Uncharted: Kayıp Miras oyunları ise 89 TL’ye oyuncularla buluşacak.

Sony Center, OverGame, D&R, Teknosa, MediaMarkt, Vatan ve Carrefour mağazalarında geçerli indirimler tavsiye edilen perakende satış fiyatını yansıtıyor.