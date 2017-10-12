Porsche bugün Porsche Passport adlı yeni bir abonelik sistemini duyurdu. Daha önce bir otomobil üreticisinden görmediğimiz bu sistemle birlikte aylık abonelik sistemine giren müşteriler, her gün istediği Porsche modelini kullanabilecek. Böylece tek araç kullanma dönemi de yavaş yavaş tarih olacak.

Porsche Passport adlı sistem, Kasım ayından itibaren Atlanta’da başlayacak. Porsche, bu hizmetiyle birlikte aylık abonelik ücreti ödeyen müşterilerine, esnek bir programda farklı Porsche modelleri sunacak. İlk kez Atlanta’da sunulacak olan pilot program, Porsche yetkilileri tarafından, müşterilerin tüm spor otomobillerimizi tecrübe etme arzusunu karşılamak amacıyla geliştirildi deniliyor.

Aylık 2.000 $ ‘lık Porsche Passport üyeliği, müşterilere 718 Boxster, 718 Cayman S ve altı diğer Porsche modeli birçok modele erişim imkânı tanıyacak; aylık 3.000 ABD dolarlık plan ise kullanıcıya, Cayenne E-Hybrid ve 22 diğer modelden birini kullanma imkanı sunacak.