Son dönemlerde oldukça popüler olan drone’lar bu kez bir kargo şirketinin teslimatında büyük rol oynayacak. Özellikle kara yolunun problem olduğu bölgelere teslimat yaparken zorlanan PTT, drone ile teslimat yaparak bu sorunu en aza indirmeye çalışacak.

Konu ile ilgili Uluslararası E-Ticaret Konferansı’nda gelecek ile ilgili konuşan PTT yetkilileri, şirketin 2018 yılından itibaren drone kullanmaya başlayacağını açıkladı. Türkiye’nin en büyük kargo şirketlerinden biri olan PTT bu yenilikle taşımacılığa yeni boyut kazandıracak gibi duruyor. PTT’nin adı, böylelikle bu alanda Amazon, UPS, DHL ve AliBaba gibi şirketlerle birlikte anılacak.

Özellikle son 3-4 yıldır drone’un hayatımızın merkezine geçeceğine yönelik öngörülerin de bu kararla birlikte ne kadar haklılık payına sahip olduğunu bir kez daha öğrenmiş olduk. Bu kararla birlikte postacılığı da gelişen teknolojiyle birlikte yok olan -ya da olacak- meslekler arasına yerleştirmek, sanırım pek yanlış olmayacak.