Qualcomm ile Apple arasındaki buzlar erimiyor. Son zamanlarda oldukça artan Teknoloji firmalarının birbirleri arasındaki krize bir yenisi daha eklendi. Qualcomm, Apple’a bir dava daha açtı.

Davanın konusu ise Apple’ın, mobil çiplerin etkileşimde bulunmasına izin vermek için gerekli olan yazılımlar konusunda Qualcomm ile sözleşme ihlal ettiğini iddia ediyor. Ocak ayında Apple’ın Qualcomm’a dava açtığı ve çip yapımcısını patent kullanımı için aşırı şarj etmekle suçlayan iki şirket arasındaki bir dizi davanın en sonuncusu.

Şu anda Apple, telefonlarını Qualcomm ve Intel’in cipleriyle üretiyor ancak The Wall Street Journal gazetesinde yayınlanan yeni bir raporda, şirketin Qualcomm’u kullanmayı tamamen iki şirket arasındaki sürtüşmelerden dolayı bırakabileceği belirtiliyor.