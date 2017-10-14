10 yıldır hayatımızın bir parçası olan Apple’ın iPhone modelleri bilindiği üzere Çin’de üretiliyor. Amerikan Başkanı Donald Trump’ın yoğun baskısına maruz kalan Apple, üretimin Çin’de yapılamaması durumunda zor duruma düşecek gibi gözüküyor.

Bunun yanında Apple ve Qualcomm arasında sular da bir türlü durulmuyor. Patent davaları ile sık sık karşı karşıya gelen iki teknoloji devi, ortaya çıkan bu habere göre daha çok sorun yaşayacak gibi görünüyor. Bloomberg’de yayınlanan habere göre Pekin Fikri Mülkiyet Mahkemesine önemli bir başvuruda bulunan Qualcomm, Apple’ın kendi patentlerini ihlal ettiğini iddia ederek iPhone’ların Çin’de üretimi ve satışının tamamen durdurulmasını istiyor. Bu başvuruyu 29 Eylül tarihinde yaptığı söylenen Qualcomm, Apple’ı güç yönetimi, Force Touch ve iPhone ekranlarında kullanılan üç farklı teknoloji üzerinden vurmaya çalışıyor.

Apple’ın tüm cihazları Çin’de ürettiği ve bu pazarda çok büyük satışlar yaptığı (2016 satışlarının yüzde 22,5’i) göz önüne alındığı zaman mahkemenin sonucu çok büyük sorunlar yaratabilecek gibi görünüyor. Apple’ı bulduğu hemen her alanda sıkıştırmaya çalışan Qualcomm, bu sefer amacına ulaşabilecek mi merak konusu.