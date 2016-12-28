Qualcomm Niçin Söz Verdi?

Qualcomm söz verdi. Niçin söz verdiğini merak edenler haberimizi okumaya devam edebilir. Detaylar haberimizde.

İşte Söze Neden Olan Olay!

Ünlü Yongaseti Üreticisi Qualcomm; kısa bir süre sonra yeni model yongasetini tanıtacak. Gelen bilgilere göre Firma; son model Snapdragon 835 yongasetini 2017’de gerçekleşecek olan CES yani Tüketici Elektroniği Fuarı’nda tanıtacakmış.

Yeni model 10 nanometre üretim sürecine sahip FinFET bir yongaseti. Bu sene ilk Qualcomm yongasetini Samsung olacak.

2014 ve 2015’de ilk yongasetini Apple alıyordu. Bu hak bu sene Samsung’ta olmasına rağmen hakkını; Apple’a verdi. Gelecek yıl -2017’de- Samsung bu haktan yararlanarak önemli bir avantaj elde etti.

Zira ilk yongasetini alan firmanın cihazı daha iyi performans gösterirken ardından yongasetini alan firma cihazlarında sorunlar yaşıyordu.

Bu konuda zaten bizleri Samsung Kıdemli İş ve İhâle Başkanı Jong Shik Yoon da doğruladı. Yoon, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Qualcomm’la beraber çalışacağımız için çok mutluyuz.

Snapdragon 835; 10 nanometre FinFet teknolojisini kullanacak.” Dedi. 2017’nin ilk 2 ayı içerisinde yongasetiyle ilgili duyuru yapılacak.

2017’nin ilk 6 ayı içerisinde yongasetinin üretilmesi bekleniyor. Bir saç telinden bile 1000 kat daha ufak ya da tek su molekülünden bile daha ufak olan yongaseti bu hâliyle bile çok havalı durduğu gözüküyor.

Yongasetinin içindeki İşlemciler, yongasetinin yapısından dolayı yüzde 30 daha verimli, yüzde 27 daha performanslı, yüzde 40 daha fazla Enerji Tasarrufu –Batarya anlamında- yapıyor. Qualcomm; yeni yongasetini CES 2017’de duyuracak.

Not: Yongaseti; içinde farklı özelliklere sahip İşlemcileri tek bir arada toplayan Ünitenin adı.