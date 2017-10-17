Qualcomm bugün akıllı telefon pazarında yakında boy gösterecek yeni mobil yonga seti Snapdragon 636’yı açıkladı. Yeni nesil yonga seti orta seviye akıllı telefonlara hayat verecek.

14nm FinFET işlem kullanılarak geliştirilen Snapdragon 636, halefi Snapdragon 630’a oranla %40 performans artışı sunacak. Qualcomm Kryo 260 CPU’ya sahip olan yonga, Qualcomm’un dediğine göre, ekran ve ortalama performansıyla oyun alanında “harika” gelişim sunuyor.

Yazılımsal uyumluluğa sahip olan Snapdragon 636, akıllı telefon üreticilerinin orta seviye telefonlarında rahatlıkla boy gösterecek. Gelecek ay dağıtıma başlanacak olan Snapdragon 636, Snapdragon X12 4G LTE modemi sayesinde, 600Mbps’e kadar indirme hızları sunuyor.

Ayrıca yeni yonga Adreno 509 GPU’su ile oyun ve internette gezinme anlamında %10 performans artışı sunuyor. Yonga, sekiz çekirdeği, 1.8GHz saat hızını, 8GB RAM’i ve Quick Charge 4.0 hızlı şarjı destekliyor