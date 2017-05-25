Reklam Satış ve Pazarlama Kum Medya Reklam Grup
E-Mail: reklam@kummedya.com.tr
Tel: 0 212 2172313
Reklam Satış ve Pazarlama Kum Medya Reklam Grup
E-Mail: reklam@kummedya.com.tr
Tel: 0 212 2172313
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Merhaba iyi günler,
Bir sosyal sorumluluk projesi hakkında konuşmak üzere sizlerle iletişime geçtim.
Sosyal sorumluluk projesi olan http://www.acilkanaraniyor.com ‘u hayata geçirmiş bulunuyoruz.
Acil Kan Aranıyor; kan bağışında bulunmak isteyen kişilerin veya acil kan ihtiyacı olan kişilerin isteklerini karşılamak üzere hazırlanmış ÜCRETSİZ bir bağış platformudur. Gönüllü kan bağışçısı ile kan ihtiyacı olan hastalar arasında bir iletişim kurar.
Sitemize kan ihtiyacı duyurusu gelince aynı şehirde ve aynı kan grubuna sahip gönüllüler maille bilgilendirilmektedir.
Sitemiz geri dönüşlere göre geliştirmeye devam edilmektedir. Daha sonraki aşamalarda SMS ile bilgilendirme yapılacaktır böylelikle daha hızlı bir iletişim kurulacaktır.
Sizlerden bu projenin daha fazla kişiye ulaşıp daha fazla yardıma ihtiyaç kişilere ulaşabilmemiz için yardımınızı talep etmekteyiz.
Geri dönüşleriniz için şimdiden teşekkür ederiz.
İyi çalışmalar,
Merhaba, Projeniz için tebrik ederiz. Konu ile alakalı olarak bir basın bülteniniz var ise yayınlayabiliriz.
Saygılarımla