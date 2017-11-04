Direktör Max Lanman’ın sevgilisinin 1996 Honda aracını satması için reklam filmi çekti. Lanman, yardım etmek için becerilerini kullandı ve TV için uygun olan bu şaşırtıcı otomobil reklamını yaptı.

Proje, bir yaratıcı ekibin tamamına ihtiyaç duydu: Lanman’ın bir metin yazarına, bir dublöre, ışıkçıya, aktrise, seslendirme ve drone operatörüne ihtiyacı vardı.

Lanman, “Carrie, planlamamdan çok daha uzun sürmesine rağmen, bunu yapmam için bana çok teşekkür etti” dedi.

Şu ana kadar, Lanman’ın projesi amacına ulaşmış gibi görünüyor. Video viral hale geldi ve YouTube’daki en popüler videolardan biri ve otomobilin fiyatı eBay’de 80’in üzerinde teklifle 20.000 doları aştı.

Kelley Blue Book’a göre, araba çok iyi durumdaysa piyasa değeri yaklaşık 1,500 dolar civarında.

İşte o reklam filmi