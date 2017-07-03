Resident Evil 7: Biohazard

Korkuyla yüzleşmeye hazırlanın!

1996 yılının mart ayında piyasaya çıkan ilk Resident Evil oyunundan bu yana çok şey değişti. Birçok devam oyunu, farklı platformlarda yerini aldı. Hatta başrolünde Milla Jojovich’in oynadığı ve “oyun filmlerinin kör talihi”ni yenebilen uzun bir film serisi bile yapıldı. Serinin dördüncü oyunundan bu yana süregelen aksiyon dolu içerikler, bu 7. Oyun ile orijinal haline, ve günümüz korku yapımlarından aldığı referanslarla da zengin bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Konumuz karısından üç senedir haber almayan, ancak üç yıl sonra aldığı bir mesajla yola çıkan Ethan Winters’ı merkeze oturtuyor. Winters karısından mesaj aldığı Dulvey, Lousiana’ya gidiyor ve burada yamyam Baker ailesi tarafından yakalanıyor. Winters rolünde olan biz de Baker ailesinden kurtulmaya çalışıyoruz.

Son dönemde karşımıza çıkan Amnesia benzeri korku oyunlarını düşündüğümüzde RE7, bu oyunlardaki elementleri, aksiyon elementiyle başarılı bir şekilde birleştiriyor. Serinin üçüncü oyunu Nemesis’te olduğu gibi bir baş düşmanımız da mevcut: Jack. Jack bizi oyun boyunca takip ediyor ve onu geçici olarak etkisiz hale sokabiliyorsunuz. Yine de oyun saldırıdan çok korunmaya yönelik olarak ilerliyor. Haliyle evden çıkmaya çalışrken çeşitli bulmacaları çözmeniz, kendinize yetecek mühimmatı bulmanız, saklanmanız ve gerektiğinde saldırmanız gerekebiliyor.

Tüm bu bulduğunuz mühimmat ve eşyalardan sadece bir kısmını üzerinizde taşımanız mümkün oluyor. Bu yüzden de akıllı davranıp işinize en çok yarayacak ve öncelik vereceğiniz şeyleri yanınızda bulundurmanız gerekiyor.

Oyunun belki de en yenilikçi modu, bir sanal gerçeklik başlığıyla oynadığınızda çıkıyor. Ne yazık ki elimizde bu başlıklardan olmadığı için bu tarz bir inceleme yapmamız mümkün olamadı. Ancak tecrübe edenlerden duyduklarımız, VR başlığıyla oyunun çok daha eğlenceli bir hal aldığı yönünde.

Kısacası Capcom, bu yeni Resident Evil oyunuyla oyuncuların gönlünü kazanmayı biliyor ve serinin bir sonraki yapımı için de beklenti yaratıyor. Özellikle VR başlıklarının hayatımıza daha da sık gireceğini düşünürsek, korku oyunlarının bu açıdan başı çekeceği aşikar.