Resmîleşen Nokia D1C Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Finlandiyalı Telefon Üreticisi Nokia’nın yeni telefonu D1C resmîleşti. Resmîleşen telefonun çıkış tarihi de belli oldu. Detaylar haberimizde yer alıyor.

Telefonla İlgili Özellikler İse Şunlar:

Apple’a yakınlığıyla bilinen ve verdiği bilgilerle güvenilir haber kaynakları –Bizim de öyle:D- arasında yer alan Tayvanlı Digitimes; yeni modelle ilgili bilgileri bizlerle paylaştı.

Edindiğimiz bilgilere göre telefonda; 1.4 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli işlemciye sahip Qualcomm’un Snapdragon 430 yongaseti yer alacak.

16 GB dâhili depolama alanı telefonda kullanılacak. Micro-SD kartı girişi de telefonda yer alacak. Cihazın arkasında 16 megapiksellik Kamera yer alacak.

3 GB ana bellek; telefonda kullanılacak. 5.5 inçlik ekran, Full HD: “1920×1080” çözünürlüğüne sahip olacak.

Bu üst seviye özelliklere sahip olacak modelin özellikleri. Bu model; 200 Dolar yaklaşık olarak 704 TL fiyat etiketine sahip olacak.

Diğer Farklı Modelde İse Şu Özellikler Yer Alacak:

Telefonda; Qualcomm’un Snapdragon 430 yongaseti yer alacak. 2 GB ana bellek; cihazda kullanılacak. 5 inçlik ekran, Full HD: “1920×1080” çözünürlüğüne sahip olacak.

Arka Kamera 13 megapiksel. Hem bu, hem de az önceki modelde Android 7.0 Nougat kullanılacak. Telefon; 150 Dolar yaklaşık olarak 528 TL fiyat etiketine sahip olacak.

Gelelim En Önemli Gelişmeye!

Telefonun ekran panelini; LG Display, Century Technology (CTC) veya Innolux üretecek. Bakalım, hangi firma Ekran Paneli işini alacak?

Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Şubat 2017’de gerçekleşecek olan MWC yani Mobil Dünya Kongresi’nde telefon tanıtılacak.