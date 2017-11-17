Rusya’nın Sibirya’da kripto para madenciliği için yeni bir şehir kurmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Russia Today web sitesine göre, bölgedeki insanlar ve yönetim için mali kaynaklar yaratması beklenen işyerinin gelecekte ABD’deki Silikon Vadisi ile rekabet edebileceği iddia ediliyor.

Rus Parlamentosu alt kanadının Duma üyesi olan Boris Chernyshev, inşa edilecek şehrin bölgedeki büyük hidroelektrik santrallerine yakın olacağını söyledi. Chernisov, “Bölgede Çin sınırına yakın böyle bir şehir inşa edersek, yurtdışından ciddi bir yatırım yaparak bir ticaret merkezi haline gelecektir” dedi.

Sibirya, bölgedeki düşük enerji maliyetleri nedeniyle son yıllarda kripto para madenciliği alanında daha popüler alanlar arasındadır. Üstelik Irkutsk’ta elektrik, bölgede kripto para madenciliğini popüler yapan Moskova’dan beş kat daha ucuz.

Bitcoin ve diğer kripto paralarının Rusya’da satılması ya da madenciliği halen yasadışı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz günlerde 2018 yılına kadar hükümetin, Bitcoin ve diğer kriptolu paraların satılması ve madenciliği konusunda yasal bir düzenleme hazırlanması yönünde bir düzenleme olacağını belirtti.