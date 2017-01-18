Sabit disk devi Seagate fabrika kapatıyor!

Dünyanın önde gelen sabit disk üreticilerinden Seagate, Çin’de bulunan fabrikasını kapatma kararı aldı. Firmanın en büyük üretimini sağlayan Sunzhou’da bulunan fabrika, özellikle mekanik sabit disklerin montajı ve son testlerini sağlıyordu.

Firmanın fabrikayı kapatmasıyla birlikte 2200’e yakın çalışanın da işine son verileceği düşünülüyor. 2016 yılında da toplamda 8000’e yakın çalışanın işine son veren Seagate, çeyrek başına olan 55-60 milyon adetlik üretimi de 35-40 milyon seviyesine çekmek istiyor.

Seagate’in bu adımıyla birlikte firmanın SSD üretimine daha fazla önem vereceği, aynı zamanda AR-GE için daha fazla yatırım yapacağı konusunda söylentiler de çıkmış durumda.